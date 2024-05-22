Göğüs kanserini atlatan Esma Esad'a bu kez de lösemi teşhisi kondu

Devlet Başkanlığı ofisi salı günü yaptığı açıklamada "First Lady Esma Esad'a enfeksiyonla mücadelede rol oynayan beyaz kan hücrelerinin agresif bir kanseri olan akut miyeloid lösemi teşhisi konuldu," ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, enfeksiyondan kaçınmak için sosyal mesafeyi gerektiren "özel bir tedavi protokolünden" geçeceği belirtildi ve "tedavi planının bir parçası olarak tüm doğrudan etkileşimlerden geçici olarak çekileceği" vurgulandı.



2019 yılında Esma Esad, bir yıl boyunca hastalıkla mücadele ettikten sonra meme kanserinden "tamamen" kurtulduğunu söylemişti.



1975'te İngiltere'de doğan eski yatırım bankacısı, 2011'de ülkedeki iç savaş patlak vermeden önce kendisini hak savunucusu ve Esad hanedanının modern tarafı olarak tanımlıyordu.



Esma Esad, yurtdışındaki resmi ziyaretleri sırasında sıklıkla Beşar Esad'a eşlik ediyor.