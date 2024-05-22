Dondurulan Rus varlıklarının faizini Ukrayna'ya gidiyor

Avrupa Birliği ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karın Ukrayna'ya askeri destek sağlamak ve savaştan zarar gören ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmak için kullanılması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.



27 ülkeli AB, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa misilleme olarak, çoğu Belçika'da dondurulmuş olan Rus merkez bankası varlıklarından yaklaşık 210 milyar euro tutuyor. Bu paranın faizinin her yıl yaklaşık 3 milyar euro sağlayabileceği tahmin ediliyor.



AB, paranın yüzde 90'ının Avrupa Barış Tesisi olarak bilinen ve birçok AB ülkesinin Ukrayna'ya gönderdikleri silah ve mühimmatın geri ödemesini almak için kullandıkları özel bir fona aktarılacağını bildirdi. Diğer yüzde 10'luk kısım ise AB bütçesine aktarılacak.



Bazı ülkelerin kendi paylarının askeri amaçlarla kullanılmasına itiraz etmeleri halinde, bu paranın finanse ettiği programlar Ukrayna'nın savunma sanayisini güçlendirmek ya da yeniden inşasına yardımcı olacak şekilde değerlendirilecek.



Başta Macaristan ve tarafsız Avusturya olmak üzere küçük bir üye ülke grubu Ukrayna'ya silah vermeyi reddediyor.



Yetkililer, fonların ilk diliminin Temmuz ayında kullanıma sunulabileceğini belirtiyor.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy birçok uluslararası konferansta Rusya'nın Rusya’nın dünya bankalarında dondurulan paralarının ülkesinin yeniden inşası için Kiev’e gönderilmesini talep ediyordu.



Ukrayna, Rusya'nın askeri avantajını zorlaması nedeniyle silah ve mühimmat elde etme konusunda çaresiz durumda.