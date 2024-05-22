Samanyolu Haber /Dünya / Dondurulan Rus varlıklarının faizini Ukrayna'ya gidiyor /22 Mayıs 2024 08:39

Dondurulan Rus varlıklarının faizini Ukrayna'ya gidiyor

AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'nın silahlandırılması için kullanılması konusunda Macaristan ve diğer bazı ülkelerin itirazını aştı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karın Ukrayna'ya askeri destek sağlamak ve savaştan zarar gören ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmak için kullanılması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

27 ülkeli AB, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa misilleme olarak, çoğu Belçika'da dondurulmuş olan Rus merkez bankası varlıklarından yaklaşık 210 milyar euro tutuyor. Bu paranın faizinin her yıl yaklaşık 3 milyar euro sağlayabileceği tahmin ediliyor.

AB, paranın yüzde 90'ının Avrupa Barış Tesisi olarak bilinen ve birçok AB ülkesinin Ukrayna'ya gönderdikleri silah ve mühimmatın geri ödemesini almak için kullandıkları özel bir fona aktarılacağını bildirdi. Diğer yüzde 10'luk kısım ise AB bütçesine aktarılacak.

Bazı ülkelerin kendi paylarının askeri amaçlarla kullanılmasına itiraz etmeleri halinde, bu paranın finanse ettiği programlar Ukrayna'nın savunma sanayisini güçlendirmek ya da yeniden inşasına yardımcı olacak şekilde değerlendirilecek.

Başta Macaristan ve tarafsız Avusturya olmak üzere küçük bir üye ülke grubu Ukrayna'ya silah vermeyi reddediyor.

Yetkililer, fonların ilk diliminin Temmuz ayında kullanıma sunulabileceğini belirtiyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy birçok uluslararası konferansta Rusya'nın Rusya’nın dünya bankalarında dondurulan paralarının ülkesinin yeniden inşası için Kiev’e gönderilmesini talep ediyordu.

Ukrayna, Rusya'nın askeri avantajını zorlaması nedeniyle silah ve mühimmat elde etme konusunda çaresiz durumda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dondurulan Rus varlıklarının faizini Ukrayna'ya gidiyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:45:02