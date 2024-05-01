Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih ile Real Madrid'in futbol resitali!

Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Bayern Münih ile Real Madrid eşleşmenin ilk maçında Alliaz Arena'da karşı karşıya geldi. Temponun hiç düşmediği mücadelede Bayern Münih ile Real Madrid, Kupa 1'de oynadıkları 27. maçta 2-2 berabere kaldı.



Real Madrid 24. dakikaya kadar şut çekemediği maçta Vinicius Jr.'un golüyle 1-0 öne geçti.



İkinci yarıya da baskılı başlayan Bayern Münih, Sane'nin 53. dakikadaki şık ve sert şutuyla 1-1'lik beraberliği yakaladı. Vazquez'in Musiala'ya yaptığı penaltı sonrası Kane 57. dakikada top ve kaleciyi farklı köşelere gönderip Bayern Münih taraftarlarını çılgına çevirdi: 2-1.



Pozisyonun ve mücadelenin üst seviyede olduğu maçta Fransız hakem Clement Turpin 82. dakikada bu kez Real Madrid için beyaz noktayı gösterdi. Min-Jae'nin Rodrygo'ya yaptığı müdahale sonrası İspanyol ekibi penaltı kazandı.



83. dakikada topun başına geçen Vinicius Jr. penaltıda top ve kaleci Neuer'i farklı köşelere gönderip maça 2-2'lik dengeyi getirdi.



Duraklama dakikalarıyla birlikte kalan 10 dakikada takımlar skoru değiştiremedi.



Milli futbolcumuz Arda Güler yedekler arasında yer aldığı maçta süre bulamadı.



Londra'daki Şampiyonlar Ligi finaline gidecek takım 8 Mayıs Çarşamba günü Bernabeu Stadı'nda oynanacak rövanş sonrası belli olacak.