Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih ile Real Madrid'in futbol resitali! /01 Mayıs 2024 00:27

Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih ile Real Madrid'in futbol resitali!

Bayern Münih ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nin ilk maçında futbolseverlere müthiş bir maç izletti. İki devin çarpışmasından ikisi penaltıdan olmak üzere 4 gol atıldı: 2-2.

SHABER3.COM

Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Bayern Münih ile Real Madrid eşleşmenin ilk maçında Alliaz Arena'da karşı karşıya geldi. Temponun hiç düşmediği mücadelede Bayern Münih ile Real Madrid, Kupa 1'de oynadıkları 27. maçta 2-2 berabere kaldı.

Real Madrid 24. dakikaya kadar şut çekemediği maçta Vinicius Jr.'un golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Bayern Münih, Sane'nin 53. dakikadaki şık ve sert şutuyla 1-1'lik beraberliği yakaladı. Vazquez'in Musiala'ya yaptığı penaltı sonrası Kane 57. dakikada top ve kaleciyi farklı köşelere gönderip Bayern Münih taraftarlarını çılgına çevirdi: 2-1.

Pozisyonun ve mücadelenin üst seviyede olduğu maçta Fransız hakem Clement Turpin 82. dakikada bu kez Real Madrid için beyaz noktayı gösterdi. Min-Jae'nin Rodrygo'ya yaptığı müdahale sonrası İspanyol ekibi penaltı kazandı.

83. dakikada topun başına geçen Vinicius Jr. penaltıda top ve kaleci Neuer'i farklı köşelere gönderip maça 2-2'lik dengeyi getirdi.

Duraklama dakikalarıyla birlikte kalan 10 dakikada takımlar skoru değiştiremedi.

Milli futbolcumuz Arda Güler yedekler arasında yer aldığı maçta süre bulamadı.

Londra'daki Şampiyonlar Ligi finaline gidecek takım 8 Mayıs Çarşamba günü Bernabeu Stadı'nda oynanacak rövanş sonrası belli olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih ile Real Madrid'in futbol... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:28:22