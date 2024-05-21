Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'daki 'darbe davası'ndan dikkat çekici bilgiler! /21 Mayıs 2024 18:55

Almanya'daki 'darbe davası'ndan dikkat çekici bilgiler!

Almanya'da darbe planlamak ve terör örgütü üyeliğiyle suçlanan İmparatorluk Vatandaşlarıyla ilgili ikinci dava Frankfurt'ta bugün başladı.

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Almanya’da darbe planlayan grubun lideri olmakla suçlanan Heinrich XIII. Prens ve ona bağlı AfD’li radikal grup ülkede demokratik düzeni şiddet yoluyla değiştirirken bilinçli olarak kan dökülebileceğini de hesaplamışlar. Darbe sonrası yeni hükümet üyelerini dahi önceden belirleyen grup, AfD milletvekili hukukçu Birgit Malsack-Winkemann’ın da Adalet Bakanı olarak düşündükleri ortaya çıktı.

Grubun önderi Heinrich XIII. Prens Reuß ve grubun askeri lideri Rüdiger von Pescatore ile birlikte toplam 9 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Sanıklar arasında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eski bir milletvekili ve eski ordu mensupları da yer alıyor.

İddianamede sanıkların 2021 yılı Ağustos ayından itibaren “X günü” adını verdikleri bir günde darbe planlamaya başladıkları, somut olarak, silahlı bir grubun Belin’de parlamento binasına baskın düzenleyerek milletvekillerini tutuklamasının planlandığı vurgulandı. Plan için yaklaşık 500 bin euroluk kaynak ve büyük bir silah deposunun hazırlandığı, baskın sırasında kan dökülmesinin bilinçli bir şekilde göze alındığı ifade ediliyor.

AFD ÜYELERİ AKTİF ROL OYNAMIŞ
Hatta planlanan Alman İmparatorluğu’na ait pasaport, trafik plakası ve amblemlerde delil olarak iddianamede yer alıyor.  Grubun, hükümete darbe yaptıktan sonrası sanıklardan Heinrich XIII. Prens Reuß devlet başkanı yapılmasının planlandığı belirtildi. İddianamede eski AfD milletvekili hukukçu Birgit Malsack-Winkemann’ın da Adalet Bakanı olarak ifade ediliyor.

Olağanüstü güvenlik önlemleri altında başlayan davada dokuz sanığın yanı sıra beş hakim, 2 yardımcı hakim ve 25 avukat görev yapacak, yaklaşık 260 tanık dinlenecek.

HAZİRAN’DA ÜÇÜNCÜ DAVA BAŞLAYACAK
Nisan ayı sonunda grubun askerî kanadına yönelik dava Stuttgart’ta başlamıştı. 18 Haziran’dan itibaren de Münih’te grubun diğer mensupları hakim karşısına çıkacak.
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