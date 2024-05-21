Derbi soruşturmasından Fenerbahçeli 2 futbolcu ifadeye çağrıldı!

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.







Mücadelenin ardından yaşanan olaylarla ilgili, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde bulunan Hulusi Belgü ve Fenerbahçe kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ifadeye çağrıldı.





Olaya ilişkin Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Bright Osayi-Samuel'in de ifadeye çağrıldığı belirtildi.





KULÜP DOKTORU DA İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Valiliği, Galatasaray Kulübü Stadyum Müdürü A.Ç.’ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. İşlem başlatılan 5 kişinin arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ve Ali Çelikkıran'ı saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde bulunan Hulusi Belgü de bulunduğu belirtilmişti. Öte yandan Fenerbahçe kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın da ifadeye çağrıldı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "19/05/2024 Pazar günü Rams Park stadyumunda oynanan Galatasaray – Fenerbahçe futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylar ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla ayrıntılı ve kapsamlı soruşturma başlatılmış olup, yapılan soruşturma kapsamında, kamera görüntülerinin incelenmesi, delillerin toplanması, mağdurların ifadelerinin alınması, şüphelilerin tespit edilmesi ayrıca bu aşamada kimlikleri tespit edilen E.K., H.B. ve E.K. nın şüpheli olarak ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması yönünde kolluk birimlerine talimatlar verilmiş olup, soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.





İFADEYE ÇAĞIRILAN 2 İSİM DAHA ORTAYA ÇIKTI



Olaya ilişkin Fenerbahçeli 2 futbolcu da ifadeye çağırıldı. İfadeye çağırılan isimler arasında Mert Hakan Yandaş ve Bright Osayi-Samuel'in olduğu belirtildi.