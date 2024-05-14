Samanyolu Haber /Teknoloji / Yeni yapay zeka ortalığı karıştırdı: Hisseler tepetaklak /14 Mayıs 2024 11:17

Yeni yapay zeka ortalığı karıştırdı: Hisseler tepetaklak

Chatgpt isimli yapay zeka modelinin sahibi Open AI'nin dün yaptığı tanıtım ortalığı karıştırdı. Lansmandaki anlık çeviri gösterisinin ardından popüler dil Duolıngo hisseleri sert gerilerken, Open AI’nin işbirliği yaptığı Apple şirketinin hisseleri yükseldi.

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Chatgpt isimli yapay zeka tabanlı dil modelinin sahibi OpenAI'nin dün yeni Chatgpt versiyonlarını tanıtması teknoloji hisselerini dalgalandırdı.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, GPT-4o'nun modelin herhangi bir metin, ses ve görüntü kombinasyonundan oluşan girdilerden çıktı ürettiği aktarıldı.

GPT-4o güncellemesiyle birlikte anlık olarak çeviri yapabilen ve metin ile görsel arasında etkileşim kurabilen yapay zekalı sesli asistan da tanıtıldı.

Etkinlikte öne çıkan noktalardan biri bu modelin çeviri yetenekleri oldu. Lansman sırasında OpenAI'nin Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati İtalyanca konuşurken diğer OpenAI çalışanları İngilizce konuştu. Model, neredeyse hiç gecikme olmadan çok hızlı bir şekilde cümleleri çevirip diğer tarafa aktarabildi.

Ayrıca bir başka tanıtımda bir OpenAI çalışanı İspanyolca öğrenmek istediğini söyleyerek yapay zeka botu ile sohbet etti ve ona kelimelerin anlamlarını sordu.

DUOLINGO HİSSELERİ ÇAKILDI, APPLE HİSSELERİ YÜKSELDİ

OpenAI'ın etkileyici gösterisi, dünyanın en popüler dil öğrenme platformlarından biri olan Duolingo'yu negatif etkiledi.

Duyurunun ardından şirketin hisseleri sert geriledi. Dil öğrenme aracı Duolingo'nun hisseleri duyurunun ardından yaklaşık yüzde 4 düştü.

Lansmanın ardından aynı şekilde Google'ın sahibi olan Alphabet'in hisseleri de dün neredeyse yüzde 3 düştükten sonra tekrar toparlanmayı başardı.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ise şirketin ChatGPT'yi iPhone'a entegre etmek için OpenAI ile anlaşmaya vardığına ilişkin haberlerin ardından yüzde 1,7 yükseldi.
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