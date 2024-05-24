Güney Kore'den çip endüstrisine 19 milyarlık rekor yatırım

Yatırımlara mali destek

Yoon, yeni paketle birlikte, şirketlerin önemli yeni yatırımlar yapmalarına olanak sağlamak için Kore Kalkınma Bankası aracılığıyla yürütülen "17 trilyon won (yaklaşık 12 milyar dolar) değerinde yeni bir yarı iletken mali destek programı" olacağını da belirtti.

İstihdam ve yetenek cezbetmek





11,7 milyar dolarlık ihracat

Gelişmiş çiplerin tedarikini güvence altına almak, ABD ve Çin'in pazarın kontrolü için kıyasıya bir mücadeleye girmesiyle uluslararası alanda çok önemli bir konu haline geldi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol yarı iletkenleri "ulusal bir topyekün savaş alanı" olarak tanımladı ve ülkenin önemli yarı iletken endüstrisi için 19 milyar dolarlık rekor bir destek planı açıkladı.Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre yarı iletken endüstrisi için finansal, altyapı, araştırma ve geliştirme ile küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik desteği kapsayan 26 trilyon Kore wonu (yaklaşık 19 milyar dolar) değerinde kapsamlı bir destek programı oluşturuldu.Bu program, bu ayın başlarında açıklanan 7 milyar dolarlık bir yatırım paketini de kapsıyor.Yoon yaptığı açıklamada "Kazanmak ya da kaybetmek, yüksek bilgi işleme kapasitesine sahip son teknoloji ürünü yarı iletkenleri kimin önce üreteceğine bağlı. Devlet, rakiplerinin gerisinde kalmamaları için yarı iletkenlere destek sağlamalıdır." dedi."Şirketler yeni fabrikalar ve hat genişletmeleri gibi tesislere büyük miktarlarda para yatırdıkça likidite sorunları ortaya çıkıyor" diyen Yoon "Bu zorlukların Kore Kalkınma Bankası'nın destek programı sayesinde büyük ölçüde çözüleceğine inanıyorum" diye ekledi.Plan ayrıca bir trilyon won değerinde bir "yarı iletken ekosistem fonu" oluşturacak ve bu fon "fabless" yani kendine ait olmayan fabrikada imalat yaptıran şirketleri ve sektörle bağlantılı küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyecek.Bu kapsamda Tayvanlı çip devine atıfta bulunan Yoon, "Fabrikasız pazar payımız hala yüzde bir aralığında ve sistem yarı iletkenleri üreten dökümhane, TSMC gibi önde gelen şirketlerle arasındaki farkı kapatamıyor." dedi.Yoon açıklamasında ayrıca Seul'ün istihdamı artırmak ve sektöre daha fazla yetenek çekmek umuduyla çip yatırımları için vergi avantajlarını genişleteceğini söyledi.Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore, başkent Seul'ün hemen dışında bir "mega çip kümesi" inşa ediyor ve bunun dünyanın en büyük yarı iletken üretim kompleksi olacağını ve milyonlarca istihdam yaratacağını belirtiyor.Güney Kore, dünyanın en büyük bellek çipi üreticileri Samsung Electronics ve SK hynix'e ev sahipliği yapıyor. Ülke geçen yıl küresel endüstride avantaj elde etmek için 456 milyar dolarlık özel yatırım kullanarak dünyanın en büyük çip merkezini kurma sözü verdi.Güney Kore hükümetinin bu son patırım hamlesi, ülkenin teknoloji devlerinin halihazırda köklü olduğu çipler, ekranlar ve piller de dahil olmak üzere altı temel teknolojiye yoğun bir şekilde yatırım yapmaya çalıştığı bir dönemde geldi.Ticaret bakanlığı rakamlarına göre, Güney Kore'nin önde gelen ihracatı olan yarı iletkenler mart ayında 11,7 milyar doları bularak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve Güney Kore'nin toplam ihracatının beşte birini oluşturdu.Güney Kore, dünyanın en büyük bellek çipi üreticileri Samsung Electronics ve SK hynix'e ev sahipliği yapıyor ve geçen yıl küresel endüstride avantaj elde etmek için 456 milyar dolarlık özel yatırım kullanarak dünyanın en büyük çip merkezini kurmak için beş yıllık devasa yatırım planını açıklamıştı.