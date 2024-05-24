Filistinli göçmenleri anlatan film Cannes’da gösterildi

Filistinli yönetmen Mehdi Fleifel'in yeni filmi “To a Land Unknown” (Bilinmeyen Bir Ülkeye) 77. Cannes Filim Festivali’nde yarışma dışı “Directors' Fortnight” (Yönetmenlerin On Beş Günü) bölümünde izleyiciyle buluştu.



Film, sinema eleştirmenlerinin beğenisini kazanırken, dünyanın önemli sinema yıldızlarının, Cannes Festivali’nde “kırmızı halı” geçişlerinde Filistin halkına destekleri sürüyor.



Mahmud Bakri, Aram Sabah, Muhammed Alsurafa ve Angeliki Papoulia, Filistinli yönetmen Mehdi Fleifel'in filminde önemli rolleri paylaşan oyuncular arasında.



Filistinli göçmenlerin dramı

Film, Filistinli düşünür Edward Said'in "Filistinlilerin başladıkları yere değil, beklenmedik ve uzak bir yere varmaları bir nevi onların kaderi" sözleriyle açılıyor.



Said'in yıllar önceki bu sözleri, diasporası geride kalanlardan daha fazla olan vatansız bir halkın trajedisini bir kez daha gündeme getiriyor.



Gazze'deki Filistinliler, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına tepki olarak İsrail’in başlattığı ağır bombardıman yüzünden güvenli bir yaşam alanı arayışı içinde oldukları dönemde Said’in bu söylemi çok daha anlamlı bir hale geliyor.



Film, Lübnan’daki göçmen kampından kaçan Chatila ve Reda isimli iki Filistinli kuzenin Atina’dan ayrılmak ve Almanya’ya gidebilmek için sahte pasaport almak üzere para biriktirmesini konu alıyor.



Reda zor kazandıkları parayı uyuşturucu bağımlılığı yüzünden kaybedince Chatila, çok geç olmadan onu ve en yakın arkadaşını bu umutsuz ortamdan kurtarmak için sıra dışı bir plan yapıyor.



Sinema yıldızlarından Cannes Film Festivali'nde Filistin'e destek

Cannes Festivali’nin organizatörleri 14-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen etkinlik boyunca Filistin yanlısı protestoları önlemeye çalışırken, dünyanın dört bir yanından gelen film yapımcıları, aktörler ve aktivistler Gazze nüfusunun içinde bulunduğu kötü duruma ve savaşın harap ettiği Filistin halkına destek vermek adına jestler yapıyor.



Cannes Film Festivali'ne grev gölgesi: 'Aksamalar yaşanabilir'

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ünlü İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, "Rendez-Vous With Valeria Golino" filminin gösteriminde kırmızı halıdan Filistin Bayrağı rozeti ile geçiş yaptı.



Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett ise 77. kez düzenlenen Cannes Film Festivaline, Filistin'e verdiği destek ile damga vurdu.



Kırmızı halıda yürürken siyah elbisesinin eteğindeki yırtmacı açan Cate Blanchett, elbisenin içindeki yeşil astarı ile adeta Filistin bayrağını tamamladı.



Avrupa Parlamentosu'nda geçen yıl kasım ayında Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan bir konuşma yapan BM Mülteci Örgütü büyükelçisi Blanchett, Cannes’da elbisesiyle büyük ilgi uyardırırken, medyanın ilgi odağı oldu.