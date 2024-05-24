Samanyolu Haber /Dünya / Karides konteynerleriyle uyuşturucu kaçıran çete çökertti /24 Mayıs 2024 10:26

Karides konteynerleriyle uyuşturucu kaçıran çete çökertti

Yunan polisi, Latin Amerika'dan Avrupa'ya konteynerlerle kokain kaçakçılığı yapan uluslararası bir suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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Yunan uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele yetkililerinin ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile işbirliği içinde aylar süren bir soruşturma sonucunda iki Arnavut ve iki Yunan vatandaşı tutuklandı.

Yunan emniyet yetkilileri, Pire limanında karides dolu konteynerlerde bulunan 210 kilogramdan fazla kokain içeren düzinelerce plastik torbaya el konulduğunu söyledi.

Tutuklananlar kimler?

Tutuklananlar arasında 48 yaşındaki bir Arnavut grubun elebaşı olmakla suçlanıyor. Polis,bu kişinin daha önce Yunanistan'da "fakir adamın kokaini" olarak da bilinen amfetamin karışımı Captagon hapları üreten bir laboratuar işletmekle suçlandığını belirtti. O dönemde 634 binden fazla hapa el konulmuştu.

Tutuklanan bir Yunan vatandaşının da 2012 yılında ABD tarafından çıkarılan bir yakalama emri ile Kosta Rika'da tutuklandığı ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) isyancıları için Avrupa'ya silah kaçakçılığına karıştığı gerekçesiyle mahkum edildiği bildirildi.

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5 milyon euroluk kar
Polis tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin ev ve araçlarına yapılan baskınlarda diğer delillerin yanı sıra 130 bin euodan fazla para, bir av tüfeği, mermiler, cep telefonları ve uyuşturucu miktarları ile beklenen karlara ilişkin belgelere de el konulduğu belirtildi.

Yetkililer kanıtlara dayanarak suç örgütünün 5 milyon eurodan fazla yasadışı kar elde etmeyi hedeflediğini tahmin ediyor.
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