Ölü amcası adına bankadan kredi çekmeye çalışan kadın konuştu: Korkunçtu

Brezilya'nın turistik kentlerinden Rio de Janeiro'daki bir bankada 16 Nisan'da çekilen görüntülerin yarattığı infial sonrasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı...



Bankada çekilen görüntülerde 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga'yı tekerlekli sandalye ile taşıyan 43 yaşındaki yeğeni Erika de Souza Vieira Nunes, amcası adına kredi çekmeye çalışmıştı. Nunes'in tekerlekli sandalyedeki adamı canlı gibi göstermeye çalıştığı ve adamın kafasını tutmaya çalıştığı görüntüler büyük tepki çekmişti.



Görüntülerin yayılmasından sonra Nunes gözaltına alınmış ve kadın hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bir cesede saygısızlık etmek ve hırsızlığa teşebbüs etmek suçlarından soruşturma başlatılmış olup Brezilya basınında yer alan haberlere göre kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.



Nunes bir süre gözaltında tutulduktan sonra konuştu. Brezilya medyasına verdiği ağlamaklı bir röportajda, "Ailemden uzakta geçirdiğim günler korkunçtu, çok zordu. Amcamın öldüğünü fark etmemiştim. İnsanların söyledikleri çok saçma. Ben insanların bahsettiği kişi değilim, ben canavar değilim" dedi.



Brezilya'da yayınlanan Fantastico adlı televizyon programına verdiği demeçte Nunes, aldığı ilaçların 16 Nisan'ı hatırlamasını güçleştirdiğini söyledi.



Nunes, "O gün aldığım ve zaman zaman aldığım hapların etkisi olup olmadığını bilmiyorum. Tedavi gördüğüm için Zolpidem adında bir uyku hapı alıyordum ve almam gerekenden fazlasını aldım" ifadesini kullandı.



Ayrıca, amcasının zatürre tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edilmesinin hemen ardından, bankaya girmeden önce başını dik tutması gerektiğini söylediğini iddia etti.



Savcılar Nunes'in "yaşlı adamın öldüğünü bile bile onu uyandırmaya çalışıyormuş gibi yaptığını, eline kalem tutuşturmaya çalıştığını ve aynı eli masaya getirerek imzalamasına yardımcı olduğunu" söylüyor. Nunes kefaletle serbest bırakıldı. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi.

