Samanyolu Haber /Dünya / İtalyan devlet kanalında sansür isyanı /07 Mayıs 2024 15:50

İtalyan devlet kanalında sansür isyanı

İtalyan devlet televizyonu Rai'de yüzlerce gazeteci, Meloni hükümetinin baskı politikalarına karşı greve gitti.

SHABER3.COM

İtalya'da devlet televizyonu Rai'de çalışan gazeteciler, sağcı Giorgia Meloni hükümetinin basına baskı ve sansür uyguladığını belirterek greve gitti.

Bir günlük greve katılan binden fazla Rai çalışanı, kanal üzerinde büyük bir siyasi baskı kurulduğunu, devlet politikalarını eleştirmelerinin engellendiğini kaydetti. Gazeteciler, yaptıkları açıklamada "Özgürlüğümüzü kaybetmektense bir günlük maaşımızı kaybedelim" denildi.

Greve katılan muhabirlerden Enrica Agostini, "Rai'de 25 yıldır çalışıyorum ve böyle bir baskı görmedim" diye konuştu.

Çoğunlukla Meloni hükümetinin atadığı kanal yöneticileriyse, grevi "ideolojik ve politik bir adım" olarak niteledi.



MELONİ, KANALI SERT ELEŞTİRMİŞTİ

Başbakan Meloni, daha önce Rai'de hükümete yönelik eleştirileri içeren bazı programlara sert tepki göstermişti.

Son dönemde kanala hükümet tarafından çok sayıda müdür atanması da "basın üzerinde devlet kontrolü" tartışmasına yol açmıştı. Hükümetin hedefi haline gelen sunucu Sigfrido Ranucci, İtalya'da basın özgürlüğü kalmadığını belirtmişti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün son raporuna göre İtalya, basın özgürlüğü endeksinde bir yılda 5 sıra gerileyerek 46. sıraya düştü.
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