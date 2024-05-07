Hapisten kurtaracağız dediler kendileri hapse girdiler

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında avukatların da bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında 1 avukatın da olduğu 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Güveni kötüye kullanma’, ‘Tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise 6'sı adli kontrol olmak üzere serbest bırakıldı.
5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.