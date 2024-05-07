Samanyolu Haber /Gündem / Hapisten kurtaracağız dediler kendileri hapse girdiler /07 Mayıs 2024 15:39

Hapisten kurtaracağız dediler kendileri hapse girdiler

Diyarbakır'da haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, adliye ile bağlantıları bulunduğunu, tahliye veya beraat ettireceklerini söyleyip, paralarını alarak dolandıran çeteye operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden aralarında 1 avukatın da olduğu 9’u tutuklandı.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs’ta, haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, Diyarbakır Adliyesi ile bağlantıları olduğunu, tahliye ya da beraat ettireceklerini söyleyip para alarak dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında avukatların da bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında 1 avukatın da olduğu 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Güveni kötüye kullanma’, ‘Tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise 6'sı adli kontrol olmak üzere serbest bırakıldı.

5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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