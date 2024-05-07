Samanyolu Haber /Ekonomi / "Pek hayra alamet değil" diyerek uyardı: Doların bir anda 27 TL olması gerek /07 Mayıs 2024 15:20

"Pek hayra alamet değil" diyerek uyardı: Doların bir anda 27 TL olması gerek

Selçuk Geçer, kendi Youtube hesabından yaptığı dolar analizinde "Dolar kuru düşmüyor arkadaşlar, 32,27 TL ile 32,80 TL arasında yüzdelik bir fark yok" dedi. Selçuk Geçer ayrıca, "Bu tür durgunluklar pek hayra alamet değildir. Dolar düşüyor demek için doların bir anda 27 TL olması gerek" ifadelerini kullandı.

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Dolar kuru ile ilgili yaptığı çıkışlar ile tanınan Selçuk Geçer, dikkat çeken bir söylemde daha bulundu.

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurundaki sürekli değişimin analizini yaparken Kapalıçarşı ve Bankalararası Piyasa arasındaki fiyat farkının gerçek durumu yansıtmadığını vurguladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Selçuk Geçer, dolar kurundaki istikrarsızlığı değerlendirirken 32,27 TL ile 32,80 TL arasındaki farkın çok önemli olmadığını belirtti. Geçer, "Doların anlık değişimleri genellikle normal dalgalanmalar olarak nitelendirilebilir. Şu anki durum ise durgunluk olarak değil, daha çok bir düz çizgi hareketi olarak görülebilir" dedi.

Ünlü ekonomist ayrıca “Bu tür durgunluklar pek hayra alamet değildir. Dolar düşüyor demek için doların bir anda 27 TL olması gerek” yorumunda bulundu.

Geçer, önceki açıklamalarında doların ani yükselmesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Bir gün uyandığınızda büyük değişimlere tanık olabilirsiniz. Ancak doların istikrarlı bir şekilde 60 TL seviyesine gerilemesi ve piyasayı sarsmadan hareket etmesi daha sağlıklı olacaktır" şeklinde konuşmuştu. Geçer'e göre, doların gerçek değeri 60 TL civarındadır.

DOLARDA SON DURUM

Serbest piyasada dolar 32,26 TL'den alınırken, 32,27'den satılıyor.
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