Simitçilerden AKP'ye isyan!

Danıştay'a avukatıyla birlikte giden Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen simit fiyatlarının, maliyetin altında kaldığını söyledi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Delibaş, konuya ilişkin şöyle konuştu:







"Biliyorsunuz ki ocak ayında Ankara Simitçiler Odası olarak bir karar almıştık. 15 TL olması kararı. Bugün aradan 4 ay geçmesine rağmen, bizim maliyetlerimizin daha fazla artmasına rağmen zararına ürün satıyoruz 4 aydır. Ocak ayında 11,10 lira olan maliyet, şu an 13,20 lira. Şimdi 13,20 liraya mal edilen bir ürün 10 TL'ye satılabilir mi? Küçük esnaf ne kadar buna dayanabilir? Onun için bugün bu yönetmeliği durdurabilmemiz için Danıştay'a başvurduk. Bu tamamen yanlış bir karardır.





'BU KARAR, SİMİT KÜLTÜRÜNÜN YOK OLUŞUNA NEDEN OLACAK'

Bizler emekçi insanlarız. Gece saat 1'de, 2'de çalışan işçilerin emeğinin kısıtlanması demektir bu karar. Yani şimdi ustalar istediği paraları, yevmiyeleri alamadığı zaman bizim çırak yetiştirebilmemiz mümkün mü? Bu mesleği sürdürebilmemiz mümkün mü? Bu kültürün yok oluşuna neden olacak. Maliyetler tabii ki düşürülebilir ama bunun mesela ekmeklik un kullanırsınız simit unu yerine. O zaman simit olmuş olur mu? O zaman insanlar ekmek yesin. Neden simit yiyor? Biz mesela birinci kalite susam değil de üçüncü kalite susam kullanırız. KDV'lerin yüzde 10'a çıkması geçen hafta alınan karar. Şimdi bunların hepsi maliyete yansıyor. Bizim zam yapmamız söz konusu bile değil. Bu tamamen sistemin bize dayatmış olduğu bir zamdır, bu zamı sistem yapıyor. Simitin kalitesinin asla bozulmasını istemiyoruz. Bizler bu kararı da tabii ki tanımıyoruz.





'MESLEĞİMİZ ZARAR GÖRÜYOR'

Biz yarın komisyon olarak toplanacağız. Komisyonda, İl Tarım Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı'nın bir yetkilisi, Ticaret Odamızın bir yetkilisi, Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nin bir yetkilisi, Ankara Belediyesi Büyükşehir Belediyesi'nin bir yetkilisi. Şimdi beş kişilik komisyondan burada oy Birliği kararı ne çıkarsa çıksın tekrar Ticaret Bakanlığı'na gidiyor. Zaten bu anlaşılır bir durum değil. Yani o zaman komisyonu nerede topluyorsunuz? Bu incelenip tekrar eğer ki kabul görmezse bizim Ankara Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'ne gelecek. Komisyonun yine toplanmaksızın Ticaret Bakanlığı'na tekrar başvuru yapılacak. Neden yapılıyor? Bunlar anlaşılır bir durumu değil. Bunlar zaman uzatıyor. Zaman uzattıkça da mesleğimiz zarar görüyor. Çünkü bugün 13,20 olan fiyatın yarın ne olacağı belirsiz. Biz şahsımız adına konuşmuyoruz. Yüz binlerce insan bu meslekten ekmek yiyor. Ülkenin büyük bir kültürü haline gelmiş. Bu mesleği yok etmek hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir. Onun için biz bugün bu davaya inanarak buradayız. Yürütmeyi durduracağımıza da inanarak buradayız."





Delibaş'ın Avukatı Osman Can Ünlü ise şunları söyledi:





"Kanuna ek çıkartılan bu yönetmelikte Ticaret Bakanlığı onayı getirildi. Bu onayın gelmesi, bizim fiyat tarifelendirilmesindeki sürecimiz zaten çok uzunken yeterince uzatıyor. Bu süreçte esnafımız yeterince zarar görüyor. Bu sürecin uzamaması adına Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınma şartının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair bir açıklama yapma zarureti de oldu benim için de. Bununla ilgili dilekçemizi biz Danıştay Başkanlığı'na sunduk. İvedilikle bir yürütmenin durdurulması talebimiz mevcut zaten. Dediğim gibi bunun en büyük sebebi de Anayasa'nın eşitlik ilkesine 173'üncü maddesindeki devletin esnaf ve sanatkarları koruma yükümlülüğüne aykırı olduğuna dairdir. Bizim açıklamalarımız bu yönde. Umarım iptal kararını alırız. Umarım yürütmenin durdurulması kararıyla ivedilikle verilir ve bu sürecin uzamasının önü kesilir."







