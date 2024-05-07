Zelenski'ye suikast girişimi engellendi

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA
Moskova’da Devlet Başkanlığı yemin töreni yapılırken Kiev’de Zelensky’ye suikast girişimi önlendi.
Ukrayna'da Devlet Güvenlik İdaresi'nin iki albay, Ukrayna Güvenlik Servisi başkanına, Devlet Güvenlik Müdürüne ve Devlet Başkanı Zelensky'ye suikast girişiminde bulunmaya hazırlandıklarından tutuklandı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Devlet Güvenlik Müdürlüğü'ne bağlı iki albayın, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, SBU başkanı Vasily Malyuk ve Ana İstihbarat Müdürlüğü başkanı Kirill Budanov'a suikast girişiminde bulunmaya hazırlandığından şüphelenilerek tutuklandığını duyurdu.
Devlet Güvenlik Müdürlüğü çalışanları sıkıyönetim altında vatana ihanetle ve terör saldırısına hazırlıkla suçlanıyor. SBU, şüphelilerin ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.