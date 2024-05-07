Samanyolu Haber /Gündem / Çağlayan Dergisi'nden sempozyum /07 Mayıs 2024 16:03

Çağlayan Dergisi'nden sempozyum

Çağlayan Dergisi Sempozyumu 11 Mayıs'ta Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek. Sempozyumda bilim tarihindeki yerimizden kültür, teknoloji ve medeniyet kavramlarına, Kur’ân-ı Kerim’in ve İnsanlığın İftihar Tablosu'nun kültür mirasımızdaki eşsiz konumu gibi birçok önemli konu ele alınacak.

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11 Mayıs tarihinde, Almanya’nın Köln şehrinde Çağlayan Dergisi ''Kültürel Mirasımız'' konulu bir sempozyum düzenliyor.  Sempozyumda, geçmişimizin zengin birikimi, günümüzün renkli nakışlarıyla buluşacak.

Çağlayan dergisinin Yayın Yönetmeni olan Prof. Dr. İrfan Yılmaz'ın açılış konuşmasını yapacağı sempozyuma bir çok bilim insanı bildiri gönderdi. 

İlk oturumun moderatörlüğünü Dr. Hasan Ahmet Gökçe yapacak. Bu oturumda Kerim Balcı, “Felsefi Perspektiften Kültür, Teknoloji, Medeniyet Kavramları” başlığıyla bir bildiri sunacak. Birinci oturumun bir diğer konuşmacısı  Abdullah Aymaz. Aymaz “Yakın Dönem Kültür Dünyamızda Aksiyoner Hareketin Oluşumunda İki Külliyat: Risale-i Nur ve Pırlanta Eserler” isimli bir bildiri sunacak.

Aynı oturumda eski Şifa Üniversitesi’nin rektörü ve kurucu mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. Ayrıca birinci oturumda, Reşit Haylamaz “Kültür Mirasımızın Oluşumunda Işık İnsan: Efendimiz (SAS)” başlığıyla bir bildiri sunacak 

Programın öğleden sonraki bölümünde moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Ateş'in yapacağı ikinci oturum yapılacak. 
Bu oturumda; 
 
Prof. Dr. Osman Kaşıkçı “Kültür Mirasımızı Muhafazada Hukuk ve Adalet” 
Prof. Dr. M. Refii Kileci, “Kültür Mirasının Evrensel Dili Olarak Sanat” 
Dr. Hasan Ahmet Gökçe, “Kültür Mirasımızın Taşıyıcısı Olarak Dil” 
Hilal Akdeniz “Yeni Coğrafyalarda Kültür Mirasımızı Muhafaza” başlıklı bildirileri sunacak.
 
Programın kapanış konuşmasını da Cuma Ördü yapacak. 

Ayrıca program aralarında “Sanat ve Kitap Sergileri, Kermes” etkinlikleri yapılacak 



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