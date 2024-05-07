Çağlayan Dergisi'nden sempozyum

11 Mayıs tarihinde, Almanya’nın Köln şehrinde Çağlayan Dergisi ''Kültürel Mirasımız'' konulu bir sempozyum düzenliyor. Sempozyumda, geçmişimizin zengin birikimi, günümüzün renkli nakışlarıyla buluşacak.







Çağlayan dergisinin Yayın Yönetmeni olan Prof. Dr. İrfan Yılmaz'ın açılış konuşmasını yapacağı sempozyuma bir çok bilim insanı bildiri gönderdi.





İlk oturumun moderatörlüğünü Dr. Hasan Ahmet Gökçe yapacak. Bu oturumda Kerim Balcı, “Felsefi Perspektiften Kültür, Teknoloji, Medeniyet Kavramları” başlığıyla bir bildiri sunacak. Birinci oturumun bir diğer konuşmacısı Abdullah Aymaz. Aymaz “Yakın Dönem Kültür Dünyamızda Aksiyoner Hareketin Oluşumunda İki Külliyat: Risale-i Nur ve Pırlanta Eserler” isimli bir bildiri sunacak.





Aynı oturumda eski Şifa Üniversitesi’nin rektörü ve kurucu mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. Ayrıca birinci oturumda, Reşit Haylamaz “Kültür Mirasımızın Oluşumunda Işık İnsan: Efendimiz (SAS)” başlığıyla bir bildiri sunacak





Programın öğleden sonraki bölümünde moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Ateş'in yapacağı ikinci oturum yapılacak.

Bu oturumda;

Prof. Dr. Osman Kaşıkçı “Kültür Mirasımızı Muhafazada Hukuk ve Adalet”

Prof. Dr. M. Refii Kileci, “Kültür Mirasının Evrensel Dili Olarak Sanat”

Dr. Hasan Ahmet Gökçe, “Kültür Mirasımızın Taşıyıcısı Olarak Dil”

Hilal Akdeniz “Yeni Coğrafyalarda Kültür Mirasımızı Muhafaza” başlıklı bildirileri sunacak.

Programın kapanış konuşmasını da Cuma Ördü yapacak.





Ayrıca program aralarında “Sanat ve Kitap Sergileri, Kermes” etkinlikleri yapılacak











