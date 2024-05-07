Döner, Almanya'da 'devlet meselesi' oldu!

Son bir kaç yıl içinde fiyatı ikiye katlanan ekmek arası döner, bir yolunu bulup, Almanya'nın yoğun gündemine girmeyi başarıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretinde yanında döner götürmesiyle gündem olan döner, şimdi de devletin döneri sübvanse etmesi talebiyle gündeme geldi. Alman medyasında “Şaka değil, gerçek” uyarısıyla verilen Sol Parti'nin (Die Linke) hazırladığı öneride, devletin döner fiyatlarında artışa karşı sübvansiyon sağlaması istendi.







'DEVLET BİR ŞEY YAPMAZSA FİYATLAR DÜŞMEYECEK'

Sol Parti Gençlik Örgütü Sözcüsü Katrin Gebel tarafından hazırlanan öneride, ekmek arası döner için 4,90 euro (yaklaşık 170 Türk Lirası) tavan fiyat belirlenmesi, bunun üzeri fiyatlar için ise devletin ekmek arası döner başına 3 euro ödenmesi talep ediliyor. Partinin hesaplamasına göre, Almanya'da her yıl 1,3 milyar ekmek arası döner yeniyor. Döner başına 3 euro devlet desteği, yılda 4 milyar euroyu buluyor.





Sol Parti, bununla da kalmıyor, devletin herkese haftada bir kez bedava döner vermesini, bunun kuponla uygulanmasını öneriyor. Parti, ayrıca öğrencilere de 2,5 euroya indirimli döner verilmesini istiyor. Stern haber dergisine konuşan Sol Parti Gençlik Sözcüsü Gebel, “Gıda sanayisi ve süpermarketler fiyatları düşürmeyecek. Bu durumda devlet bir şey yapmazsa döner fiyatları düşmeyecek” dedi.





YEŞİLLER'DEN DÖNERLİ SEÇİM KAMPANYASI

Devletten sübvansiyon istemese de koalisyon ortağı Yeşiller'in gençlik örgütü de dönerde fiyat artışının engellenmesini istiyor. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimi için, 'Kampanya Paketi Döner Avrupa Seçimi 2024' adıyla kampanya yapan Yeşiller, “Bizimle krize karşı mücadele et, döner kazanabilirsin” çağrısıyla seçmenlere sesleniyor.





Partinin gençlik örgütü sözcüsü Katharina Stolla, Instagram sayfasında, gıda ve dönerde fiyat artışlarına gönderme yaparak, “Birileri özel uçakla uçarken, çoğu insan sıcak bir öğle yemeği bulamıyor” eleştirisi yaptı. Bir diğer koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) AP adayı Freddy Augustin ise seçim kampanyasında 3 euroya 100 ekmek arası döner verdi.





'OLAF ABİ, DÖNERİ ÜÇ EURO YAP'

TikTok başta olmak üzere sosyal medyada da ağırlıklı olarak gençler döner fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ediyor, politikacılardan döner fiyatlarını düşürmesini istiyor. Göçmen kökenli bir grup genç, bir süre önce sokakta karşılaştıkları Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, “Olaf abi, döneri 3 euro yap” diye seslenmişlerdi. Nisan ortasındaki Çin ziyareti öncesi TikTok'ta hesap açan Scholz'a döner fiyatlarıyla ilgili çok sayıda şikayet geliyor. Scholz, “Pazar ekonomisi, müdahale edemeyiz” yanıtı veriyor.





HALKIN YÜZDE 34'Ü HAFTADA EN AZ BİR KEZ DÖNER YİYOR

Statista internet sitesinin hesaplamasına göre, Almanya'da halkın yüzde 34'ü haftada en az bir kez döner yiyor. Son birkaç yıl içinde fiyatının ikiye katlanmasına karşın döner Almanya'da en çok yenen hazır gıda. Evlere yiyecek taşıma şirketi Lieferando'nun tespitlerine göre, 6 euronun altında döner yok. Dönerin başkenti olarak bilinen Berlin'de dönerin fiyatı 7, Hamburg'da ise 10 euroya ulaşmış bulunuyor. Dönerciler ise fiyat artışlarına sebep olarak kira, enerji ve gıdadaki fiyat artışlarını gösteriyor.



