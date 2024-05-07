Özel ve Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 7 yıl sonra bir araya geldi.







CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşme 45 dakika sürdü. Görüşmenin baş başa olması talebinin Bahçeli’den geldiği öğrenildi. Özel, Bahçeli’ye tesbih ve mesir macunu hediye etti, Bahçeli de tabak hediye etti.





CHP kaynakları görüşmenin nezaket ziyareti olduğunu aktardı.





Özgür Özel, görüşmenin ardından partisinin grup toplantısında konuştu.





Özel görüşmeye ilişkin, "1. parti olmanın mesuliyetiyle parti genel başkanlarıyla görüşmeye devam ediyoruz. Dün talep ettiğimiz görüşme talebi saatler içinde kabul edildi. Kendilerine hem ev sahipliği hem de fikir alışverişi için teşekkür ediyorum. Eğer ortak bir açıklama yoksa verilen cevapların paylaşılmaması gerekmektedir. Olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Konuşmalar parti arşivlerimize girdi.





Sayın Bahçeli büyük bir nezaketle bana 'açıklama yapabilirsin' dese de onu ayakta bekleterek bir açıklama yapmayı doğru bulmadım. O görüşmede konuşulan her hususu bu kürsüde paylaşacak değilim.







EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET KONUŞULDU

Tebriklerini kabul ettik, seçim sonuçlarını değerlendirdik. Son derece yapıcı bir değerlendirme gerçekleştirdik. Kendisinin de daha önce paylaştığı gibi emekli maaşıyla imkansızlığı konusunda görüşmelerimizi ifade ettik. Temmuz ayında zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı konuştuk.





28 ŞUBAT KARARLARI DA MASADA



28 Şubat tutuklarından AYM kararlarına uyulmamasına kadar duyduğumuz tüm endişeleri konuştuk. Onunla konuşarak düşüncelerini not aldık. Pek çok başlıkla görüş alışverişinde bulunduk. Bu konudaki ifadelerinin verilmemesini anlayışınıza bırakıyorum.





ANA MUHALEFET VURGUSU

Dış politikada Filistin-Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye’nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşma, CHP’nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu milletimiz yapılacak ilk seçimlerde başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisi olduğumuzu ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğumuzun altını bir kez daha çizdim. Ayrıca kendisinin de daha önce seçimlerden önce paylaştığı gibi 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı noktasında görüşlerimizi ifade ettik." dedi.