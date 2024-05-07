Bir AKP'li daha Demirtaş ve Kavala için 'yeniden yargılama' dedi

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, "Osman Kavala, Demirtaş ve Gezi davası sanıkları, hukuki deliller çerçevesinde yargılanmayıp sadece siyasi nedenlerle içeri atılmışlarsa, bu büyük bir haksızlık olur" dedi.







Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir araya geldi. Görüşmenin ardından 'siyasette yumuşama' mesajları verilmişti.





Uzun süredir 'yeni bir siyasi iklim kurulmalı' diyen iktidara yakın gazeteci Abdulkadir Selvi, 17 Nisan tarihli yazısında "Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye'ye ne yararı var? AK Parti'ye ne fayda sağlıyor" ifadelerine yer vermişti.





MHP ve iktidardan bazı kişiler, Selvi'ye tepki göstermişti.





AKP eski milletvekili Mehmet Metiner de tartışmaya katıldı.





Yeniden yargılanma talebi, hukuki meşru bir taleptir" diyen Metiner, Yeni Şafak'ta bugün yayınlanan köşe yazısında şunları söyledi:





Osman Kavala, Demirtaş ve Gezi davası sanıkları şayet hukuki deliller çerçevesinde yargılanmayıp sadece siyasi nedenlerle içeri atılmışlarsa bu çok büyük bir zulüm ve haksızlıktır. Yok, ortada onların suçlu olduğunu gösteren hukuki deliller var olduğu için hüküm giymişlerse yargısal bir sürece siyaseten müdahale edilmesini talep etmek hukukun katlidir.





‘Yeniden yargılanma’ talebi, hukuki meşru bir taleptir. Bunu gerektiren koşullar varsa ve istenen şartlar yerine getirilmişse bu kanuni hakkın kullanılmasına siyasi anlam yüklemek yanlıştır. Yargısal-hukuki bir işlem sürecinde varsa bir yanlışlık elbette düzeltilir. Bu hukukun gereğidir ve adaletin tesisi için şarttır.







Suçlu bile olsalar ülke için, demokrasimiz için, siyasetin normalleşmesi için, Avrupa ile ilişkilerimizin düzelmesi için, ekonomimizin güçlenmesi için bırakılmaları gerek şeklindeki bir anlayış, gerçekten ibretlik bir anlayıştır.





"Kim ki bu anlayış üzere kelam ediyor ve kalem kuşanıyorsa bilesiniz ki onlar, bilerek veya bilmeyerek başlayan bu olumlu sürece zarar veriyorlar ve ülkemize de yargının siyasetin emrinde olduğu bir ülke olduğu algısı üzerinden kötülük ediyorlar," şeklinde ifadelerini köşe yazısında kullandı.