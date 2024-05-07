Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, Avrupa'nın en büyük cezaevine dönüştü: En yakın ülkenin 4 katı /07 Mayıs 2024 17:43

Türkiye, Avrupa'nın en büyük cezaevine dönüştü: En yakın ülkenin 4 katı

Türkiye, cezaevlerindeki mahkum sayısında Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye, en yakın takipteki ülkeye bile fark attı.

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Avrupa İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) 2022 yılı mahkum raporuna göre, Türkiye 341 bin 294 mahkum ile Avrupa’da cezaevlerinde en yüksek mahkum sayısına sahip ülke oldu. Yüz bin kişi başına düşen mahkum oranında ilk sırada yer alan Türkiye, en yakın takipteki ülkeden 4 kat fazla mahkuma sahip. 

AKP hükümeti her yıl açtığı dev hapishanelerle övünüyor. Açtığı hapishaneleri de hiç boş bırakmıyor. Eurostat raporuna göre Türkiye’de yüz bin kişi başına 403 mahkum düşüyor. İkinci olan Macaristan’ın ortalaması 199,7 ve Avrupa Birliği (AB) ortalaması ise 106.

2009’DAN SONRA ÜÇE KATLADI
Türkiye’de 341 bin 294 insan cezaevlerinde. Türkiye bu sayı ile ikinci sırada yer alan Fransa’nın 4 katından daha fazla hapsedilen insana sahip. Fransa’da 72 bin 173 insan bulunuyor. Ardından ise 71 bin 723 mahkumla Polonya yer alıyor. Türkiye’deki mahkum sayısı 13 senede üçe katlandı. 2009’da 116 bin 34 iken 2022 yılında bu rakam 341 bin 294’e yükseldi.


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