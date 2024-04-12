Norveç, Kur'an-ı Kerim yakan Momika'yı sınır dışı etti

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri yapan ve vatandaşı olduğu Irak'a iade edileceği için Norveç'e giden Salwan Momika'nın iltica talebi kabul edilmedi. Norveç'in sınır dışı ettiği Momika, İsveç polisine teslim edildi.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsveç polisi, Momika'nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı.





İsveç'te yayın yapan Expressen gazetesine konuşan Salwan Momika, "16 Nisan'a kadar İsveç'te geçici oturma iznim var, iznim bitince burada tekrar iltica başvurusu yapacağım" dedi.







Norveç'te iki hafta bir hücrede hapis yattığını söyleyen Momika, "Norveç'e varır varmaz tutuklandım, cep telefonum alındı ??ve tecrit hücresine atıldım. Norveç'te Kur'an yakmayacağımı belirtmeme rağmen güvenlik riski oluşturduğumu ve bu yüzden ilticamı kabul etmeyeceklerini söylediler" diye konuştu.





Ne olmuştu?

Salwan Momika, İsveç'in başkent Stockholm'de geçen Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an'ı ateşe vermişti.







Momika, daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.





Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.





Momika son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek eylemi yaparak Kur'an ve Filistin bayrağı yakmıştı.





İsveç Göçmenler Ofisi, Ekim 2023'te, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini belirtmişti. Momika, karara itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmüştü.





Göç Mahkemesi de Momika'nın oturma izni başvurusunda yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden Göçmenler Ofisi'nin sınır dışı kararını onadığını açıklamıştı. Momika, daha sonra kararı Temyiz Mahkemesi'ne götürmüştü.





İsveç Göç Temyiz Mahkemesi, 27 Mart 2024'te Momika'nın sınır dışı edilme kararını onadığını duyurmuştu.





Momika ise Göç Temyiz Mahkemesi'nin kararı sonrası İsveç'i terk edip Norveç'e gittiğini ve Norveç'e iltica edeceğini söylemişti. 28 Mart'ta Norveç'e giden Momika, tutuklanarak hapse atılmıştı.