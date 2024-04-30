Samanyolu Haber /Gündem / Seçil Erzan'a mahkemeden kötü haber /30 Nisan 2024 14:09

Seçil Erzan'a mahkemeden kötü haber

'Yüksek karlı gizli fon' vaadiyle futbol dünyasında birçok ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın tutukluluk hali devam edecek.

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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın tutukluluk incelemesi yapıldı.

Dosya üzerinden yapılan incelemede, davanın tutuklu sanıkları Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Davanın görülmesine ise 24 Mayıs tarihinde İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edilecek.
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