Samanyolu Haber /Politika / Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'hain' yanıtı /30 Nisan 2024 13:14

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'hain' yanıtı

İYİ Parti kongresinde genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını aldı. Dervişoğlu, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını aldı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin sıkıntılarını gönül birlikleri içinde aşmaya çalışacağız. Önümüze çıkarılan engelleri de bir bir geçeceğiz. Ağır bir süreç bekliyor Türkiye'yi. İYİ Parti olarak hazırlıklarımız tamam. Her şeye verilecek bir cevabımız, her konuda söylenecek de lafımız var. Aziz milletimize sesleniyorum. İYİ'ler ve cesurlar yaklaşık 7 yıl önce bir parti kurdular ve çok şeyi değiştirdiler. Şimdi demokrasi geleneklerimize uygun bir kongreyle genel başkanını değiştirdiler. O değişiklik de göreceksiniz çok şeyin değişmesine vesile olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugünden itibaren mazbatamı aldım. Yarın genel başkanımızdan görevi teslim alacağım. O andan itibaren de partimizin iktidar yolculuğunu başlatacağım.

BAHÇELİ'YE "HAİN" YANITI

Kendisinden herhangi bir tebrik beklemiyordum. Bazı beyanları var. Bilmenizi istiyorum ben kişilerle olan hukukumu beyanlarına göre oluşturmuyorum. Ona bakarak oluşturursanız daha önce neler söylemiş ona bakmak lazım. Ben polemik yapmak için gelmedim bu genel başkanlığa. Millete hizmet için geldim. Böyle polemiklerle gündemi farklı bir şekilde meşgul etmenin de anlamı yok. Hainlikle ilgili bir kritik cümle var. Hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı böyle ifadelerde bulunmadım. Bugün buralardaysak bu zamana kadar edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam."

BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti kongresi sonrası genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmediğine yönelik olarak şunları söylemişti:

"Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış, bir yönetim değişikliği de söz konusu olmuştur. Bu, o siyasi partinin en tabii hakkıdır. İç işlerine karışma gibi bir hevesimiz ve ihtiyacımız yoktur. Bunu herkes iyi bilmelidir. MHP, 'herkes tebrik etti, siz niye tebrik etmediniz' suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. Açıkça söylüyorum, 104 tane siyasi parti var. Her biri kongresini yapar, her kongreyi tebrik eden, etmeyen olabilir. Bunlar da onların en tabii hakkıdır. Ben açıkça neden tebrik etmediğimi söylüyorum. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz!"
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