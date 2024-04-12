Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da teleferik kazası: 184 kişi kurtarılmayı bekliyor /12 Nisan 2024 21:50

Antalya'da teleferik kazası: 184 kişi kurtarılmayı bekliyor

Antalya'da 1 kişinin ölümü 2'si çocuk 7 kişinin yaralanması ile sonuçlanan teleferik faciasında 25 kabinde bulunan 184 yurttaşın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

SHABER3.COM

Kurtarma çalışmaları için Bursa'dan ve Aydın'dan gece görüşüne sahip helikopter bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaza bölgesinde yaptığı açıklamada tüm birimlerin kalan 2 yaralı ve kabinlerdeki yurttaşları kurtarmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

184 YURTTAŞ KURTARILMAYI BEKLİYOR
Antalya Valiliği'nin olayın ardından kriz masasını hızla oluşturduğunu söyleyen Başkan Böcek, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün saat 17.30’da meydana gelen talihsiz kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 6 yaralımız var, 3’ü ağır 3’ü normal yaralı. Sağlık ekiplerimiz çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Antalya Valiliğimiz başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Kurtarma Ekibimiz, UMKE çalışmalar gerçekleştiriyor.

İç İşleri Bakanımız Ali Yerlikaya aradı, Bursa ve Aydın’dan gece görüşlü helikopterlerimiz geliyor. Turizm merkezindeki arkadaşlarımızla elbirliğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an da 25 kabinde 184 vatandaşımız var, İnşallah onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Tahliyesi ipli sistemlerle ve gece görüşlü helikopterlerle gerçekleşiyor. Teleferiktekilerin tahliyesi hızla devam ediyor, İnşallah onları da en yakın zamanda kurtarmaya çalışacağız." 

Kazada 54 yaşındaki ölen Memiş Gümüş isimli yurttaş olay yerinde hayatını kaybederken ,Özlem Ş. Kaan A. Fatih G., Keziban G.,Memiş G. Lütfullanh G ve Herdem Eyüpoğlu yaralandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Antalya'da teleferik kazası: 184 kişi kurtarılmayı bekliyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:10:58