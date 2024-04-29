CHP neden erken seçim demiyor?

CHP kaynakları, “CHP neden erken seçim istemiyor?” sorusunu yanıtladı. Kurmaylar, genel seçimlerin anahtarının belediyelerde olduğunu belirtti.







BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP, 31 Mart’ta devralınan belediyelerin toplam borçları ve borçların adreslerini ve borçların nasıl yönetileceğini içeren bir rapor hazırlayacak. Rapor, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündemlerinden biri olacak.





31 Mart’ta elde edilen seçim başarısı ile nüfusun yüzde 65’inin, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 80’inin bulunduğu belediyeleri yönetme hakkı kazanan CHP, “Olası bir erken seçimde, belediyelerin hiçbir etkisi olmayacak” düşüncesiyle erken seçim talep etmeyecek.



