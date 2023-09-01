O gençlik kampı, İBB’nin elinden alınıp TÜGVA’ya peşkeş çekildi

Aynı zamanda tabiat parkı da olan Marmaracık kamp alanı 2011 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İBB’ye 25 yıllığına tahsis edilmişti. 23 Haziran 2019’da yenilenen İBB seçimlerine sadece 3 gün kala da kamp alanı İBB’nin elinden alındı. Dönemin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan imzasıyla 20 Haziran 2019 tarihinde kamp alanı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi. Kamp alanının girişinde bulunan İBB tabelaları sökülerek yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tabelaları takıldı.Birgün’de yer alan habere göre, İBB’nin gençlik merkezi inşa ederek milyonlarca lira harcadığı kamp alanını şimdi ise Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) kullanıyor.TÜGVA’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Marmaracık Kampı’nda TÜGVA’nın peş peşe kamp organizasyonları düzenlediği belirtiliyor.Daha önce AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile AKP İlçe Teşkilatları, İmam Hatipliler Derneği ve Hafızlar Derneği’nin de Marmaracık kamp alanını kullandığı biliniyor.