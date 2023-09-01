O gençlik kampı, İBB’nin elinden alınıp TÜGVA’ya peşkeş çekildi

Birgün’de yer alan habere göre, İBB’nin gençlik merkezi inşa ederek milyonlarca lira harcadığı kamp alanını şimdi ise Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) kullanıyor.
TÜGVA’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Marmaracık Kampı’nda TÜGVA’nın peş peşe kamp organizasyonları düzenlediği belirtiliyor.
Daha önce AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile AKP İlçe Teşkilatları, İmam Hatipliler Derneği ve Hafızlar Derneği’nin de Marmaracık kamp alanını kullandığı biliniyor.