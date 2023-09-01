Samanyolu Haber /Gündem / Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç açık cezaevine alındı /01 Eylül 2023 11:03

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç açık cezaevine alındı

Ordu’da Ceren Özdemir'i öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç’un açık cezaevine nakledildiği ortaya çıktı.

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Gazeteci Murat Yetkin, Ordu’da evinin önünde, Ceren Özdemir’i öldüren ve müebbet hapis cezasına mahkum edilen Özgür Arduç’la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Yetkin, katil Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığını iddia ederek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi.

YouTube yayınında iddialarını dile getiren Yetkin “2021 yılındaydı galiba. Evet. Ordu'da evinin önünde kendisini takip eden bir cani tarafından bıçaklanarak öldürülen yirmi yaşındaki Ceren Özdemir. Hatırladınız mı? Ceren Özdemir gösteriler düzenlenmişti, işte filan. ‘Hesabı sorulacak’ denmişti, soruldu. Özgür Arduç katili, bıçaklayarak kızı kendi evinin önünde öldürüyor. Efendim, iyi halden dolayı açık cezaevine nakledilmiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenmek istiyorum. Sayın Tunç ne yapıyorsunuz? Yani bir yandan bakıyoruz gazeteci arkadaşlar içeride, bunlara uygulanmıyor. Neden? Çünkü efendim devlet suçu. Ya devlet suçunu devlet affeder. Devlet, yani devlet suçunu affeder" dedi.

Yetkin, “Alaattin Çakıcı, suç örgütü lideri olmaktan beraat etti bu süreçte biliyor musunuz? Bu kadar mı artık suçlu olanlar kollanıyor? Ondan sonra Gezi Davası tutukluları içeride. Milletvekili seçildiğinde de uygulanmıyor. Sayın Tunç, size sesleniyorum, vicdanınıza sesleniyorum, adalet bu mu?” diyerek sözlerini tamamladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
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