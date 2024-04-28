Olimpiyat meşalesi Yunanistan'dan Fransa'ya yelken açtı

Yunanistan'ı 11 gün boyunca dolaşan olimpiyat meşalesi, 127 yıllık yelkenli Belem ile Fransa'ya doğru yol almaya başladı.



2 bin kilometrelik Akdeniz yolculuğunu 12 günde tamamlayacak olan Belem 8 Mayıs'ta Fransa'nın liman kenti Marsilya'ya ulaşacak.



Olimpiyat meşalesi 26 Temmuz'daki açılış tören öncesinde ülkenin denizaşırı bölgeleri de dahil olmak üzere Fransa'yı dolaşacak.



Meşale, Yunanistan'ı 11 gün boyunca dolaştıktan sonra 26 Nisan'da, 1896'da ilk modern oyunların düzenlendiği Atina'daki Panathenaic stadyumunda Paris Oyunları organizatörlerine resmen teslim edilmişti.



On bin kişinin elden ele aktaracağı meşale Paris Olimpiyatları açılış töreninin merkezine ulaşmadan önce Fransa anakarası ve Karayipler, Hint Okyanusu ve Pasifik'teki denizaşırı Fransız toprakları boyunca 64 Fransız bölgesinde taşınacak. 12 bin kilometrelik yolculuğu boyunca 400 kasaba ve düzinelerce turistik mekandan geçecek.



Fransa'daki 68 günlük meşale turu Temmuz'daki açılış töreni sırasında olimpiyat ateşinin yakılmasıyla Paris'te sona erecek.