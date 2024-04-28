Samanyolu Haber /Dünya / Belçika’nın F-16'ları yıl sonuna Ukrayna’ya gelecek /28 Nisan 2024 15:39

Belçika’nın F-16'ları yıl sonuna Ukrayna’ya gelecek

Belçika’dan Kiev yönetimine destek paketi ve F-16’ların teslim edileceği tarih açıklandı.

Belçika’nın F-16'ları yıl sonuna Ukrayna’ya gelecek

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA


Başbakan Alexander De Croo, Ukrayna'ya planlanandan önce F-16 savaş uçakları ve hava savunma sistemleri tedarik edileceğini duyurdu. De Croo'ya göre, Kiev'in ekipmanı 2024 yılı sonuna kadar teslim alması gerekiyor.

De Croo, bir basın toplantısında "Bununla Ukrayna'yı mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için büyük bir adım daha atıyoruz" dedi. Ayrıca Belçika'nın Ukrayna'ya 205 milyon € değerinde ek bir askeri yardım paketi sağlayacağını açıkladı. Bu askeri yardımın ülkede bulunan Rus varlıklarından ödeneceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar ABD'den F-16'ları alacağını açıklamıştı. Aynı zamanda özel eğitimli Ukraynalı pilotlar da Kiev'e gelecek.

Lloyd Austin, Ramstein formatındaki çevrimiçi bir toplantı sırasında "F-16 filoları, bu Temas Grubu üyeleri tarafından eğitilen pilotlar ve destek personeliyle birlikte bu yıl Ukrayna'ya gelmeye başlayacak" dedi.

Pentagon şefi toplantıda Ukrayna'nın daha fazla zırhlı araca ve toplara ihtiyacı olduğunu da söyledi. Yapabileceği her şeyi yapacağına söz verdi.
Belçika, ABD, Hollanda, Danimarka, Litvanya ve diğer ülkeler F-16 savaş uçaklarının transferi konusunda anlaşmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Mart ayında savaş uçaklarının transfer sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini söylemişti. Ona göre ülkenin ilk F-16'ları 2024 yazının ortasında teslim alması gerekiyor.
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