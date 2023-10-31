Putin: Dağıstan'daki havalimanı baskını Batılı istihbaratçıların işi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı istihbarat teşkilatlarını, İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle havaalanına akın eden kişilerin saldırısını "kışkırtmakla" suçladı.



Pazar gecesi çok sayıda kişi, Mahaçkale Havaalanı'na giderek İsrail'den gelen bir uçaktaki yolcuları durdurmaya çalışmış ve bu sırada güvenlik güçleri ile arbede yaşanmıştı.



Olayların ardından Güvenlik Konseyi üyeleri, hükümet yetkilileri ve kolluk kuvvetlerinin başkanlarının da katıldığı bir toplantı gerçekleştiren Putin, burada yaptığı açıklamada, Mahaçkale'deki olayın sosyal medya platformları aracılığıyla Ukraynalı ve Batılı istihbarat servisleri tarafından "kışkırtıldığını" dile getirdi.



Putin, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, Rus yetkililere seslenerek, "Tüm bölgelerdeki yetkililerin, kolluk kuvvetlerinin ve özel servis başkanlarının dikkatini, anayasal düzeni korumak için sağlam, zamanında ve net önlemler alınması gerektiğine çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri ise Rusya'nın, Mahaçkale'deki İsrail karşıtı eylemde "Ukrayna ve Batılı istihbarat teşkilatları kilit rol oynadı" yönündeki suçlamalarını "saçma" olarak nitelendirdi ve reddetti.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller gazetecilere verdiği demeçte "Ukrayna'yı suçlayan yorumlarını gördüm, bunlar saçma. Bunun yerine sorumlu kişileri mesul tutmaları gerektiğini düşünüyoruz." sözleriyle Kremlin'e cevap verdi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öğle saatlerinde yaptığı bir açıklamada, Dağıstan'da yaşanan arbedenin dışarıdan kışkırtıldığını belirterek, "Mahaçkale Havalimanı'nda dün yaşanan olayların büyük ölçüde dış müdahalenin sonucu olduğu iyi biliniyor ve açıktır." demişti.



Dün yaşanan arbedenin ardından Mahaçkale Havalimanı'ndaki durum kontrol altına alınırken, olaylarda 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.



İçişleri Bakanlığı da, protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan arbede nedeniyle 60 kişinin tutuklandığını duyurdu.