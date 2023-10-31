Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Dağıstan'daki havalimanı baskını Batılı istihbaratçıların işi /31 Ekim 2023 08:25

Putin: Dağıstan'daki havalimanı baskını Batılı istihbaratçıların işi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mahaçkale'deki olayın sosyal medya platformları aracılığıyla Ukraynalı ve Batılı istihbarat servisleri tarafından "kışkırtıldığını" öne sürdü.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı istihbarat teşkilatlarını, İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle havaalanına akın eden kişilerin saldırısını "kışkırtmakla" suçladı.

Pazar gecesi çok sayıda kişi, Mahaçkale Havaalanı'na giderek İsrail'den gelen bir uçaktaki yolcuları durdurmaya çalışmış ve bu sırada güvenlik güçleri ile arbede yaşanmıştı.

Olayların ardından Güvenlik Konseyi üyeleri, hükümet yetkilileri ve kolluk kuvvetlerinin başkanlarının da katıldığı bir toplantı gerçekleştiren Putin, burada yaptığı açıklamada, Mahaçkale'deki olayın sosyal medya platformları aracılığıyla Ukraynalı ve Batılı istihbarat servisleri tarafından "kışkırtıldığını" dile getirdi.

Putin, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, Rus yetkililere seslenerek, "Tüm bölgelerdeki yetkililerin, kolluk kuvvetlerinin ve özel servis başkanlarının dikkatini, anayasal düzeni korumak için sağlam, zamanında ve net önlemler alınması gerektiğine çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri ise Rusya'nın, Mahaçkale'deki İsrail karşıtı eylemde "Ukrayna ve Batılı istihbarat teşkilatları kilit rol oynadı" yönündeki suçlamalarını "saçma" olarak nitelendirdi ve reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller gazetecilere verdiği demeçte "Ukrayna'yı suçlayan yorumlarını gördüm, bunlar saçma. Bunun yerine sorumlu kişileri mesul tutmaları gerektiğini düşünüyoruz." sözleriyle Kremlin'e cevap verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öğle saatlerinde yaptığı bir açıklamada, Dağıstan'da yaşanan arbedenin dışarıdan kışkırtıldığını belirterek, "Mahaçkale Havalimanı'nda dün yaşanan olayların büyük ölçüde dış müdahalenin sonucu olduğu iyi biliniyor ve açıktır." demişti.

Dün yaşanan arbedenin ardından Mahaçkale Havalimanı'ndaki durum kontrol altına alınırken, olaylarda 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İçişleri Bakanlığı da, protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan arbede nedeniyle 60 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin: Dağıstan'daki havalimanı baskını Batılı istihbaratçıların... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:48:34