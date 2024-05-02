Samanyolu Haber /Politika / Özel, görüşmeden sonra ilk demecini verdi: Neler yaşandı? /02 Mayıs 2024 19:21

Özel, görüşmeden sonra ilk demecini verdi: Neler yaşandı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası ilk demeci Sözcü'ye verdi.

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Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP Genel Merkezi'nde bugün görüştü. CHP ve AKP liderleri 8 yıl sonra baş başa bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 35 dakika sürdü.

Görüşme ile ilgili Sözcü'ye konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz." dedi.

OTURMA DÜZENİ GÜNDEME GELDİ

Sözcü'nün  CHP kaynaklarında edindiği bilgiye göre, görüşmede oturma düzeni de gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oturma düzenini doğru bulmadığını söyledi.

Erdoğan'ın bunun üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a dönerek, "En kısa sürede CHP Genel Merkezi'ne 'iade-i ziyarette bulunalım" dediği öğrenildi. Özel’in de bunun üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılacak ziyaretten memnuniyet duyacaklarını kaydettiği belirtildi.

Kaynaklar, Özel’in randevunun Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu ilettiğini, bu konuda Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın emeklerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğine teşekkür ettiğini ifade etti.

ÖZEL'DEN MESİR MACUNU

Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. "Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet’in Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor. Özel, ayrıca yanında Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macununu hediye etti.

ERDOĞAN'DAN ÇAY VE BAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye ettiği öğrenildi.
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