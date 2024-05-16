Ders almadık! Ölüme davet çıkarıyor: Mahalleli tedirgin

Sancaktepe'de 4 Ekim 2023'te inşaat alanındaki su birikintisine düşen 3 çocuk hayatını kaybetmişti.



Bu kez Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde yarım bırakılan inşaatın temelinde su birikintisi oluştu.



Su birikintisinin bulunduğu inşaat temeli, çocuk parkının yanında bulunuyor. Su dolu birikintinin oluştuğu inşat alanında çocukların yüzmesi ve çevresinde oyun oynaması tehlikeye davetiye çıkarıyor.



Sancaktepe'de 4 Ekim 2023'te kaybolan 3 kardeşin cesedi bir inşaatın temelindeki suda bulunmuştu...



İnşaat alanı çevresinde hiçbir uyarı levhası olmaması da dikkat çekiyor.



ÇOCUKLARIN YÜZDÜĞÜ ANLAR KAMERADA



Çocukların oluşan su birikintisinde yüzdüğü ve çevrede oyun oynadığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntülerde çocukların su birikintisinde yüzdüğü anlar görülürken, görüntüyü çeken çevre sakini bu duruma, "Burası şantiye alanı. İçerisi bataklık su dolu. Çocuklar da burada yüzmeye çalışıyor" diyerek tepki gösteriyor. Su dolu alan havadan da görüntülendi. Görüntülerde etrafı sac levhayla kapalı olsa da, çocuklar zaman zaman suyla dolu inşaat temelinin buunduğu alana giriyor ve çevresinde oyun oynuyor. Çamurlu suyla dolu inşaat temeli tehlikeye davetiye çıkarıyor.



"PARKIN YANINDA OLMASI TELAŞLANDIRIYOR"



Mahalle sakinlerinden Dilek Mengücek, şöyle konuştu:



-Ben 6 senedir burada yaşıyorum, 6 senedir burada herhangi bir işlem yapıldığını görmedim. Bir kazı çalışması yapılmış sahanın içerisinde. İçerisi boş bir şekilde duruyor. Yağmurlardan dolayı içerisine su birikiyor, biz de korkuyoruz.



-Tam parkın yanında olması da ayrıca telaşlandırıyor. Çocuklarımızı yalnız başına dışarıya bırakamıyoruz Çocuklar oraya kaçar diye rahat hareket edemiyoruz kaygılıyız korkuluyuz. Yağmur dışında, orası çok derin bir yer; çocuklar girse biz haberdar bile olamayız. Parkın yanında top kaçma olasılığı çok fazla.



-Oyun oynuyorlar haberdar olamazsak başlarına çok farklı şeyler de gelebilir. Yakın zamanda Sancaktepe'de olmuştu yüreklerimizi dağladı. Bir anne üç evladını kaybetmişti, Allah kimseye yaşatmasın.



-Bizler de onun tedirginliğini yaşıyoruz. İnşallah öyle birşey yaşamayız. Yetkililerin gerekli önlemleri alacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"BİR ÇOCUĞU KURTARDIM BURADA"



Mahalle sakini Çetin Karadağ ise, şu ifadeleri kullandı:



-Burada çocukların topu kaçıyor almak için iniyorlar. Bazı çocuklar yüzmek için giriyor, yüzüyor. Küçük bir çocuk girse boğulur su derin biraz.



-Geçen zaten ben bir çocuğu kurtardım burada. Girmiş topunu almaya, bir daha geri çıkamamış; topu da alamamış, bağırıyordu. Ben gittim halatla çıkardım çocuğu. Üstü başı çamur içindeydi. Eve gönderdim.



-Burası 5-6 senedir böyle. Küçük bir çocuk girdiği zaman Allah korusun. Kimsenin haberi olmaz, etrafı kapalı.



-Her tarafını kapatsanız bile çocuklar bir şekilde üstünden atlayarak da geçebiliyor. Ya burayı hafriyatla geri doldursunlar ya da buraya suyun birikmemesi için bir su kanalı yapsınlar. Bu su çok tehlikeli.



-Defalarca şikayetçi olduk söyledik. Geldiler bu tenekeleri çaktılar gittiler. Bana kalırsa zaten derenin kenarı. Bir kazı çalışması yapsınlar. O su birikintisini dereye akıtsınlar.



"BİRİLERİNİN CANI YANDIĞI ZAMAN MI ÇÖZÜM ARAYACAKLAR"



-Buraya 3 bloklu bir site yapmayı düşünüyorlardı. Sonra burada bir apartman sahibiyle anlaşmazlık yaşamışlar, yapamadılar.



-Sonra biri birine devretti; biri birine devretti. Öyle bir çıkmaza girmiş, şu anda yapamıyorlar. Çocuklar şu sacların oradan tutunarak geçiyorlar. Öbür sacın oradan tutunarak geçiyorlar. Derenin hemen kenarındayız zaten.



-Dereye sıfır panel, oradan giriyorlar işte. Buna bir önlem, bir çare bulunması şart bir an önce. Birileri zarar gördüğü zaman mı, birilerinin canı yandığı zaman mı gelip bir çözüm arayacaklar?Ben çocuklarımı sürekli yanımdan ayırmıyorum. Annesine diyorum dışarıda olsa bile gözünün önünde olsun.



-Geçen benim oğlum da 'Baba oraya top düşmüş, bana alır mısın' dedi. 'Oğlum öyle şeylere girme gel ben sana para vereyim git al. Topun düşerse bile gidip alma dedim.



Diğer yandan inşaat alanı yanında satış ofisi bulunan şirket yetkililerine telefondan ulaşılamadı.



BELEDİYE FİRMAYI UYARMIŞ



Sancaktepe Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, söz konusu alana 2015-2016 yıllarında ruhsat verildi.



Ancak, inşaat yapılması planlanan alan toprak sahipleri ve firmanın mahkemelik olması nedeniyle atıl kaldı.



Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün inşaat firmasına temel için açılan alanda biriken suyun tahliye edilmesi ve alanın toprakla doldurulması için uyarı yaptığı öğrenildi.



Temel için kazılan alanda biriken suyun, yakın zamanda belediye tarafından tahliye edileceği bilgisi edinildi.