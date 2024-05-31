Komisyonda ilginç diyalog: Hulusi Akar'ın mikrofonu açık kaldı

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.Sözcü'de yer alan habere göre görüşmeler devam ederken eski Milli Savunma Bakanı, Komisyon Başkanı Hulusi Akar mikrofonunu açık unuttu, kameralara ilginç anlar yansıdı.CHP Ankara Milletvekili Murat Bakan'ın konuşması anında Akar'ın yanındakilere CHP'li Bakan'la ilgili ''Adamın adı neydi?" diye sordu.İşte kayda giren o konuşma:Hulusi Akar: Nerede lan? Burada konuşan nerden?- Bu bizim komisyon üyesi değil, dışarıdan.Hulusi Akar: Öyle mi? Buraya oturabiliyor mu peki?- Söz alabiliyorlar.Hulusi Akar: Neydi bunun soyadı? Soyadı neydi?- Bakan, BakanHulusi Akar: Adamın adı neydi?- Murat BakanHulusi Akar: Sn. Bakan toparlayalım... Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?- Oylayıp reddedeceğiz.Hulusi Akar: Niçin?- Bilgi geldi.