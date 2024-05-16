Böylesi görülmedi: 38 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırken Meclis'i yönetti!

DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Kobani Davası'nda 38 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyordu. Kobani davası kararları açıklanırken Önder o sırada Meclis'i yönetiyordu.







TBMM'de gergin anlar yaşandı. DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile milletvekilleri arasında gerginlik meydana geldi.





Önder milletvekillerinin kendisine itirazlarda bulunması sonrası, "Arkadaşlar, ben vekillerin söz hakkını kullanması konusunda herhalde gösterdiği yaklaşım tartışılmayacak bir arkadaşınızım ama buranın bir ilkokul sınıfından da farkı olması gerekir" derken konuşması sırasında milletvekillerinin itirazının devam etmesi ve yaptığı davranışının 'Keyfiyet' olduğunda ısrar edilmesine sinirlendi. Önder, "Elini sallama bana, kime parmak sallıyorsun! Otur yerine!" diye bağırdı.





"38 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANIYORUM"



Öte yandan Kobani davasında 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi ile yargılanan Sırrı Süreyya Önder, Kobani kararı açıklanırken şu sözleri kullandı: "38 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum, af edersiniz boru değil. Ben parmak sallanacak bir insan değilim."