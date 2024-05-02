Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan ilginç 'troll' açıklaması: Arkasında kimlerin olduğu... /02 Mayıs 2024 11:47

Erdoğan'dan ilginç 'troll' açıklaması: Arkasında kimlerin olduğu...

AKP, 'troller' için harekete geçti. Erdoğan'ın MYK toplantısında konuyla ilgili talimat verdiği öğrenildi.

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Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP'nin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında 'troller' konusu gündeme geldi.

Toplantıda, partiyi ve kurmaylarını sistemli bir şekilde hedef alan ve itibar suikastı gerçekleştiren trollerin tek tek tespit edildiği, sorunun çözümü için Erdoğan’ın talimat verdiği öğrenildi. Parti kaynakları “Özellikle X üzerinden 14 ana hesap ve onlara bağlı 60’a yakın bot hesap üzerinden partimizin kurumsal kimliğine ve kurmaylarımıza yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettik. Birçoğu para harcanarak yaptırılıyor. Saldırıyı yapanlar, yaptıranlar ve arkasında kimlerin olduğu, kimin için yapıldığı raporlarımıza girdi. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz. Trol meselesi bitirilecek." bilgisini verdi.

AKTOLLER ORDUSU

Kamuoyu tarafından AKtroller olarak nitelendirilen ve 'Sarayın Propaganda Bakanlığı' gibi çalışan İletişim Başkanlığı tarafıan yönlendirilen bir troll ordusu varken Erdoğan'ın '14 ana hesap ve 60'a yakın bot' sosyal medya hesabını diline dolaması ilginç bulundu.
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