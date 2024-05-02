Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan BM'ye toplu mezarlar çağrısı /02 Mayıs 2024 11:42

Rusya’dan BM'ye toplu mezarlar çağrısı

Kremlin’den BM'ye ‘Gazze'de bulunan toplu mezarların araştırılması’ çağrısı geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Genel Kurul toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde bulunan toplu mezarlarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Bu suçun sorumlularının cezalandırılması gerektiğine vurgu yapan Rus Diplomat, suçluların adalete teslim edilmesi için bağımsız bir uluslararası soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

El Cezire Televizyonu geçtiğimiz günlerde Filistin acil servislerinin Nasser sağlık kompleksindeki toplu mezarda 180 kişinin cesedini bulduğunu bildirmişti. Tel Aviv'in 7 Nisan'da askerlerini şehirden çekmesinin ardından sivil savunma ekipleri toplu mezarı keşfetti.

Daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail ordusunun ve Genel Güvenlik Servisi'nin Gazze Şeridi'ndeki El Şifa tıp merkezi topraklarına yapılan baskınlar kapsamında İslami Cihad'la bağlantılı yaklaşık 480 filistinliyi gözaltına aldığını bildirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’dan BM'ye toplu mezarlar çağrısı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:49:41