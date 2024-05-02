Rusya’dan BM'ye toplu mezarlar çağrısı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Genel Kurul toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde bulunan toplu mezarlarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.





Bu suçun sorumlularının cezalandırılması gerektiğine vurgu yapan Rus Diplomat, suçluların adalete teslim edilmesi için bağımsız bir uluslararası soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.





El Cezire Televizyonu geçtiğimiz günlerde Filistin acil servislerinin Nasser sağlık kompleksindeki toplu mezarda 180 kişinin cesedini bulduğunu bildirmişti. Tel Aviv'in 7 Nisan'da askerlerini şehirden çekmesinin ardından sivil savunma ekipleri toplu mezarı keşfetti.





Daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail ordusunun ve Genel Güvenlik Servisi'nin Gazze Şeridi'ndeki El Şifa tıp merkezi topraklarına yapılan baskınlar kapsamında İslami Cihad'la bağlantılı yaklaşık 480 filistinliyi gözaltına aldığını bildirmişti.