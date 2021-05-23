Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun suç duyurusu için 'Henüz bir tek savcı soruşturma başlatmadı' /23 Mayıs 2021 11:48

Soylu'nun suç duyurusu için 'Henüz bir tek savcı soruşturma başlatmadı'

Gazeteci Murat Yetkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili suç duyurusu için "Henüz bir tek savcı soruşturma başlatmadı. Tuhaf gelmiyor mu size de” dedi.

SHABER3.COM

Gazeteci Murat Yetkin, son dönemde AKP içerisinde yaşananlara ilişkin "AK Partide yangın var: Peker, Kavala ve muhabirin isyanı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yetkinreport'ta yayınladığı sözkonusu yazıda, Sedat Peker’in Soylu’ya ilişkin iddialarının üzerinden bir hafta geçtiğine ve Soylu’nun 17 Mayıs’ta suç duyurusunda bulunduğuna dikkati çeken Yetkin, “Bugün 22 Mayıs, henüz bir tek savcı soruşturma başlatmadı. Tuhaf gelmiyor mu size de” dedi.

Yetkin, Anadolu Ajansı'ndaki muhabirlik görevine son verilen Musab Turan'ın bakanlara yönelik çıkışı için ise “Kendisinin ve babasının gönülden AK Partili olmasıyla övünen muhabirin hükümetin bugüne kadar gözbebeği olmuş popular isimlerinden Soylu hakkında bu şekilde konuşması, parti içindeki Milli Görüş kökenli muhafazakâr ekibin, hatta onların da ilerisindeki İslami cemaat ve tarikatların, kökü kendilerinden olmayan isimleri artık parti içinde görmek istemediğini gösteriyor” yorumunda bulundu.

Yetkin konuya ek olarak "Peker videolarına bir de Musab viedosu eklendi. Bakalım sırada ne var?" diye sordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu'nun suç duyurusu için 'Henüz bir tek savcı soruşturma... Sonraki Haber >>

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakana sordu: 'Soylu'nun itibarı AKP'nin itibarından daha mı önemli?'

AA muhabiri bakana sordu: 'Soylu'nun itibarı AKP'nin itibarından daha mı önemli?'

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:03