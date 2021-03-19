Twitter Youtube için yeni özelliği devreye sokuyor

Perşembe gününden itibaren test edilmeye başlayan özellik sayesinde Twitter zaman akışında YouTube videoları izlenebilecek.







Shiftdelete.net'te yer alan habere göre Twitter, daha önceden de yüksek kalitedeki fotoğraflar ve 4K videolar için zaman akışında değişiklik yaptı.





Yeni özellik kullanıcıların hoşuna gidecek. Çünkü paylaşılan bir videoyu izlemek için Twitter’dan çıkmaya gerek kalmayacak. Aynı özellik daha önceden WhatsApp’a da gelmişti. Kullanıcılar kendisine gönderilen YouTube videolarını sohbet içinde imkanına sahip olmuştu.





YouTube Studio abone sayısını gerçek zamanlı olarak göstermeye başlayacak. Studio'nun edineceği yeni özellik ile abone sayısı için üçüncü taraf hizmetleri kullanmaya gerek kalmayacak.