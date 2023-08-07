Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna: Rusya’nın Zelenskiy’e suikast planı engellendi /07 Ağustos 2023 20:10

Ukrayna: Rusya’nın Zelenskiy’e suikast planı engellendi

Tutuklanan kadının kentteki askeri hava üssüne yakın bir mağazada çalıştığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişinin devlet başkanının bölgeye ziyaretinin zamanı ve gideceği yerlerin listesini öğrenmeye çalıştığı aktarıldı.

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Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e suikast hazırlığı yapan Rusya’ya muhbirlik yaptığı gerekçesiyle bir kadının tutuklandığını açıkladı.

SBU, Volodimir Zelenskiy’nin Ukrayna’nın güneyindeki sahil kenti Mykolaiv'e ziyareti sırasında gerçekleştirilmesi planlanan suikastla ilgili planın ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Tutuklanan kadının Rusya gizli servisi adına bilgi topladığı kaydedilen açıklamada, Rusya’nın Zelenskiy’in bu kente yapacağı ziyaret sırasında büyük bir hava saldırısı gerçekleştirme planı yapıldığı bildirildi.

Tutuklanan kadının kentteki askeri hava üssüne yakın bir mağazada çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu kadının devlet başkanının bölgeye ziyaretinin zamanı ve gideceği yerlerin listesini öğrenmeye çalıştığı aktarıldı.

SBU, tutuklanan kadının net olmayan bir fotoğrafıyla, telefon mesajları ve askeri faaliyetlerle ilgili el yazısıyla yazılmış notları basınla paylaştı.
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