Samanyolu Haber /Spor / Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa etti /03 Mayıs 2024 00:02

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in istifa ettiği öğrenildi.

SHABER3.COM

Süper Lig'de kalmak adına kritik bir döneme giren Hatayspor'da Volkan Demirel, görevinden ayrılma kararı aldı.

Fanatik'in haberine göre Hatayspor'da şok bir ayrılık yaşandı. Teknik Direktör Volkan Demirel görevinden istifa etti.

Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'un Mersin'de 2-1 mağlup olduğu Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, istifa konusundaki görüşlerini de paylaşmıştı.

Yaptığı açıklamada Demirel, "Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.
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