ENAG enflasyon verilerini açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) nisan ayında yüzde 5.02 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124.35 olarak gerçekleşti.





İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında aylık olarak yüzde 4.89 yıllık enflasyon 78,81 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 58 aya yükseldi.





Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.