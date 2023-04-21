Benim Beş Güzelim ve ...

“Lî hamsetün utfî bihâ nâre’l-vebâi’l-hâtıma



El-Mustafa ve’l-Murtezâ ve’bnâhümâ ve’l-Fâtıma

Benim için siperdir

Ve bir kalkan;

Kırıp geçiren, yalayıp yutan

Ateşte tutan

Vebâya..

Ve

Cehennem azabına

Beş güzel esmâ:

En başta

Muhammed Mustafa

Sonra Aliyyü’l-Mürtezâ

Onun oğulları Hasan ve Hüseyin

Ki: Rehberân-ı şühedâ

Ve bir de Can Parçası

Fâtımatü’z-Zehra

İşte bunlar Ehl-i Abâ

Âl-i Abâ

Muhammedî ridânın serasında

Mirac şehsüvarının kanatları altında..

Fâtımatü’z-Zehra ki;

Gelip girince Yüce Huzuruna

Kalkardı ayağa

Efendisi kâinatın…

Muhammed Mustafa;

Efendilerin Efendisi

“Babasının annesi:

Ümmü Ebîhâ!..”

Diye diye basardı bağrına

O Can Parçası

Muhterem kızı

Fâtımatü’z-Zehra’sını

** * *

İşte onların torunu

Ayak altına alıp izzet ve onuru

“Benim ismim Kıtmir,

Anlatamaz hiçbir tabir!

İmzam ‘Hiçbir Şey”

(Mahlası üç noktadan ibaret

Nokta ki, boyutsuz

Nisbî mevcut…

Bence de)

Ve devamında

“Bitirmediğini Allah’ın

Bitiremez

Hiçbir mahluk”

Diyordu

John Esposito’ya

Ki, o söylemişti söyleyeceğini

Kosovalı Hizmet sevdalısına

** * *

Hocalar hocası

78 yaşındayken

Şöyle demişti:

“Altmış sene ömrümde

Huzur dünyası rüyalarım içinde

Gayret ediyor,

Hep istiyordum;

Batılı Doğulu

Kuzeyli Güneyli

Siyah beyaz

Herkes,

Kucaklaşsa birbiriyle…”

(Diyorum ki:

‘Fakir-ulu

Hepsi Allah kulu

Dünya onlarla dolu’…)

Evet hep hasret duymuştu

Hep hayal edip durmuştu

Hedeflemişti hep umumî sulhü..

Zaten bu;

Onun şu güzel hayali

Ve dimdik duruşu

İnşaallah devam edecek

Evet edecek!.

Tâ Kıyamete dek!

Hem diyordu;

Engin ve derin bir nidâ ile:

Dağılın âleme

Birer tohum misâli

Yepyeni dillerle

Cezbedici renklerle

Gittiğiniz yerlerde

Parıldayın ziya ziya..

O geniş mozayiklerde

Çeşitli pırıltılarla…

Yer bulup kendinize

Açılın çiçekler gibi

Orijinal renklerinizle ve

Mest olsun cihan bir de

Sizin ruhanî neş’enizle

Taptaze tutun titreşimlerinizi

Rezonanslara vesile hislerinizi

Ve böylece

Bir atar damar olun

Herbir heyecan yüklü

Uykudan uyanıp bir yürek gibi atan

Öbek öbek bütün cihanda

Farklı din ve ırktan

Hem de çok farklı renkten

Elvan elvan haykıran

Diyalog yoldaşlarınızla…

Sonra da

Yek vücut halde ayakta durarak

Dönüşün tek bir sütuna

Öyle ki, gökleri kucaklayan

Habire kan ve can pompalayan

Bitmez bir memba misâli

Ölü topraklara

Uyuşturulmuş ruhlara…

Hocam sen ağlama

Biz çok üzülüyoruz

Sen ağlayınca

Yeter ki sen ağlama

Gideriz biz

İtirazsız, sessiz

İstersen eğer, buzullara

En bilinmedik diyarlara…