Bir eğitim hareketinin 30.yıl hatırası





25 Nisan 2024 Perşembe akşamı Berlin’de bir toplantıya katıldık. Organize mükemmeldi. Örnekti. Bir kere toplantı mekanı tarihi bir yerdi. Katılımcıların başında bir Eyalet Başbakanı ve eğitim yuvamızın bulunduğu yerin şimdiki ve önceki Belediye Başkanları vardı. Konuşmalar tamamen Almanca idi. Spikerler bizim okulun öğrencileri yani Hizmetin elle tutulur, gözle görülür meyveleriydi. Alman öğrencilerin velileri bu toplantıya iştirak etmişlerdi. Eğitim faaliyetlerimizin sponsorları, Hizmet mensupları, mütevelli ağabey ve ablalar, yani, Hizmetin büyük fedakârları, mütevazi halleriyle organizeyi renklendiriyor ve zenginleştiriyorlardı. Fevkalade memnun olduk. Tebrik ediyor ve arkadaşlarımızın yapacakları organizelerin de bu güzelliğin benzerlerini tertiplemelerini tavsiye ediyoruz.

Arkadaşlarımız bu organizenin haberini de şöyle yaptılar…

25.04.2024 Tudesb Eğitim derneği 30. Yıl dönümü kutlamaları Tudesb eğitim derneği 30. Yıl kutlamaları çerçevesinde 25.04.2024 tarihinde Berlin Spandau ilçesinde bulunan 1197 yılında inşa edilmiş tarihi Zıtadelle Spandau kalesinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Siyasetve Toplumun değişik katmanlarından katılımcılar ile birlikte Tudesb in 30 yıllık eğitim hizmeti katılımcılar tarafından onore edildi.

Geceye katılanlar arasında Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Spandau Belediye Başkanı Frank Bewig, eski Belediye Başkanı Carola Bruckner, eski Yabancılar sorumlusu ve Berlin Paritätische Verband Onursal Başkanı Prof. Barbara John, Mehmet Atalay ve Hüseyin Karakuş beyler bulundu. 200 civarı Misafirimiz ile program gerçekleştirildi.

Programın başarılı sunuculuğunu Wilhelmstadt mezunu Fatma İzarı ve Wilhelmstadt öğrencisi Hauke Schneider yaptılar. Her ikisi de kısaca okulları ile nasıl tanıştıklarını, okullarının hayatlarına nasıl etki ettiğini ve ileride Öğretmen olarak bu okullarda görev yapmak istediklerini sunumları esnasında belirttiler.

Sonrasında Wilhelmstadt okullarının mezunlarının oluşturduğu müzik grubu bir dinleti gerçekleştirdi. Bir Avrupa bir de Anadolu parçası çalındı.

Akabinde Tudesb derneği Başkanı İrfan Kumru kürsüde selamlama konuşması yaptı. Konuşmasında 30 yıllık bir mazi üzerinde duran Kumru, Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Prof. Barbara John a, İlçe Belediye Başkanları Frank Bewig ve Carola Bruckner e, Yeşiller Meclis Grup başkanı Bettina Jarasch a bugüne kadar olan desteklerinden dolayı tek teşekkür etti. Konuşmasını kısa keserek akabinde gösterilecek bu gece için özel hazırlanmış olan bir filme dikkat çeken Kumru, hazırlanan filimde bu başarı hikayesinin arkasındaki insanları göreceksiniz ve tudesb in serencamesini onlardan dinleyeceksiniz“ dedi. Ayrıca Kumru ilk günden bugüne kadar Tudesb derneğinin bu başarı hikayesinde katkısı olan herkese teşekkürlerini belirtti.

Dernek Başkanı İrfan Kumru’nun konuşmasından sonra Tudesb’in 1994 teki kuruluşundan itibaren 2004 teki okul süreci ve 2024 teki vakıf olma sürecinin anlatıldığı, yöneticilerin, gönüllülerin, çalışanların, velilerin ve öğrencilerin yer aldığı Film gösterildi. Film katılımcılar tarafından çok beğenildi. Film gösteriminden sonra Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner kürsüye davet edildi.

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Tudesb e.V.'nin 30. yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, aralarında İlçe Belediye Başkanı Frank Bewig in ve Tudesb yetkililerinin de bulunduğu katılımcılara gösterdikleri özveri için takdir etti ve özellikle Barbara John'u Tudesb'in entegrasyonu ve gelişimine uzun yıllardır verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Wegner, Tudesb'in Berlin'in eğitim ortamı için önemini vurguladı ve Tudesb ekibinin çocuklar ve gençler için fırsatları teşvik etme konusundaki kararlılığını tebrik etti. Kumru ile kişisel karşılaşmalarını hatırlattı ve Spandau'daki çalışmalarını methetti.

Konuşmasında 1994 yılında Tudesb'in kuruluşunu önemli gören Wegner, eğitim fırsatları sağlamaya kendini adamış ilk nesil Türk misafir işçilerin önemini vurguladı. Wegner, çocuklara ve gençlere eğitim yolları açan ve sosyal ilerleme için gerçek fırsatlar sunan Tudesb'in başarı öyküsünü dile getirdi.

Tudesb'in misyonunun Berlin Senatosu'nun eğitim desteği yoluyla teşvik ettiği fırsat eşitliği hedefleriyle uyumunu vurguladı. Wegner erken çocukluk eğitiminin önemini vurguladı ve Berlin Senatosu'nun yeni Kıta Fırsatlar Yılını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Eyalet Başbakanı Berlin'in eğitim alanındaki çeşitliliğinin altını çizdi ve çok kültürlü bir şehirde uyumun önemi üzerinde durdu. Bölücü eğilimlere karşı uyarıda bulunan Wegner, demokratik değerlerin ve uyumun öğretilmesinde eğitimin rolünü vurguladı.

Wegner, Tudesb üyelerine bugüne kadar ki angajmanları için teşekkür etti ve onları yollarına devam etmeye teşvik etti. Wegner sözlerini yıldönümünü kutlayarak ve önümüzdeki Wilhelmstadtschülen yaz şenliğine katılma dileği ile bitirdi.

Kai Wegner in konuşmasının ardından Eğitim şirketi Müdürü Muzaffer Toy ve Tudesb Dernek Başkanı İrfan Kumru Eyalet başbakanına bir plaket ve çiçek sundular.

Sonrasında yine müzik dinletisi yer alan program akışında Tudesb’e son 30 yılda katkıda bulunan bir grup katılımcı tüm katkı sağlayan insanlar adına plaket ile onore edildi. Sahneye gruplar halinde davet edilen katılımcılara plaketlerini İlçe Belediye Başkanı Bewig, Abdullah Aymaz, Muzaffer Toy ve İrfan Kumru takdim ettiler. Sahnede söz alan Prof. Dr. Barbara John: “Okulun ilk açıldığı dönemde her şey belirsizken yeni açılan okula güvenip çocuklarını gönderen veliler asıl kahraman sizlersiniz, sizler benim yıldızımsınız.” diyerek velilere takdirlerini sundu. Sonrasında plaket alan ve takdim eden katılımcılar sahnede toplu aile fotoğrafı çekilerek bu güzel günü kayıt altına aldılar.

Akabinde tekrar kürsüye davet edilen Tudesb başkanı kurulumu gerçekleşen ve 30 yılın sonunda “Stiftung für Bildung und Erziehung” (Eğitim ve Yetiştirme Vakfı) isimli vakfa dönüşen Tudesb’in ileride hedeflerinden bahsetti ve sonrasında açık büfe sunumların bulunduğu bölüme geçildi.

Program vesilesi ile derneğin 30 yılında emeği geçen insanlar aynı mekanda bir araya gelip anılarını tazeleme imkanı buldular. Uzaktan ve yakından gelen katılımcılar dostları ile karşılaştıklarında duygulu anlar yaşadılar.



