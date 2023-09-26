1988 Martın son günleriydi… Gazete pikajda çalışan Mustafa ikindi sonrası heyecanla yanıma gelip gördüğü uzun rüyayı anlatmaya başladı… Sonunda: “O büyük ve dünyaca çok önemli sarayın içindekiler bir sarsıntı sonrasında birer birer merdivenden inip gittiler. Sonra bir Fatiha okuma tufanı başladı. Aynı eda ve sedâ ile binlerce Fatiha birden okunuyordu. O ortam âdeta çınlıyordu. Ama okunuş ve nağmeler kulaklarıma çok tanıdık geliyordu. Hani Asrın Hatibinin heyecanlı ve gözyaşlı Cuma hutbelerini okuyup mihraba geçince bir Fatiha okuyuşu vardır ya işte öyle… Hepsi de aynı ritim ve aynı âhenkte…”





Bu mübarek kardeşi, ta İkinci Selim zamanında devletimizin özüne ve köküne cibilli düşmanlar tarafından sıza sıza musallat olan bir illetin günümüz temsilcileri ‘Namaz kılıyor, tarikatçı…’ diye işinden atıp mağdur etmişlerdi…





Şimdi o muhteşem Cuma hutbeleri yazıya dökülmüş ve derlenip, “Gönül Nağmeleri HUTBELER” ismiyle Süreyya Yayınları tarafından kitap halinde neşredilmiş…

Ben 1966 martında ilk defa Hisar Camiinde onu dinlerken: “Sahabeler ki, Kur’an’ın canlı tefsirleri…” sözü duymuş ve hiç unutmamıştım….

O harika hutbelerde de şöyle diyordu:

“Peygambere indirilen Kur’an-ı dinledikleri vakit gözlerinin yaşa dolup taştığını görürsün…”

Necaşi ağlıyor, gözleri çağlayan gibi…

Ashab-ı sefine ağlıyor gözleri çağlayan gibi…

Ömer ağlıyor… İbn-i Ömer ağlıyor…

Ebu Hureyre ağlıyor… Gözleri çağlayan gibi…

Yığın yığın günahın kendilerini zebun ettiği, bellerini kırdığı, boyunlarını büktüğü, kalbî hayatlarını öldürdüğü Müslüman cemaati ne yapıyor acaba?

Allah bunu bize sorarsa ne diyeceğiz?

Resulullah sorarsa ne diyeceğiz?

“Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz?” derse, ne diyeceğiz?

(…)

“Aziz olarak yaşamaya hakkı olanlar, ancak fatihler ve azimli olan ruhlardır.

Aziz olarak yaşamaya hakkı olanlar, rahatı mevzuunda fedâkârlıkta bulunmasını bilen kimselerdir.

Rahat terk edilmeden rahata erilemez. Fâni olmadan pek çok yönleriyle bekâya mazhar olunamaz. Bekâ belâdan geçer… Tükenmek lâzım gelir ki, varlık başlasın. Herşeyin bittiği yerde bitmeyen bir varlık başlar. (…) Bunu ise ancak belli meselelerde azmi ve ikdamı olan fatih ruhlu, üzerlerindeki uyuşukluğu atan, gözlerini sonsuz ufuklara diken insanlar başaracaktır.”





İçindekiler bölümüne bakarsak, pek çok şeyi hatırlayacağız inşaallah:

Allah Yoluna Gönül Verme

Hayra İştiyak

Mücadele Ruhu

Dünya- hiret Dengesi

hiret Endişesi

Allah Resulü ve Aile Hayatı

Cihat Aşkı

Müminin Dayanak Noktaları

Gönlünü Allah’a Verme

İslam’da Güç ve Tevazu Dengesi

Gayretinizin Karşılığını Göreceksiniz

Dünyadayken hireti Kazanmak

İç Muhasebesi

En Güzel Hediye

İffet Duygusu

Huzurlu Aile ve Şuurlu Nesiller

Hayır Yolunda Yarış

Tevazu ve Mahviyet

Rıfk ve Müsamaha

Rahatı Terk Etme

Şehadet Ufku

İçte Derinleşme

Hakka Hürmet ve İstikamet

Ahlâk-ı liye

Muhammedî Ahlâk

Müslümanlık Hâl İledir

Sırat-ı Müstakim Üzere Yaşamak

Müminin Haysiyetini Koruma

Konuşma ve Soru Sorma dabı

Kardeşlik Ruhu

Dinin Karşı Konulamaz Gücü

Ruhani ve Cismani Temizlik Abdest

İbadetlerin Fihristi: Namaz

Huzurlu Bir Toplumun İnşası

Azim ve Kararlılık

Yüce Himmetli Olma

İmanda Sebat

Kendimizi Bulma

İffetli Yaşama

Doğru Yolda Sebat Etme

Allah’a Teslimiyet ve Tevekkül

Allah’a Güvenmek

Sağlam İrade, Sağlam İman

Allah’a Yönelmek

İslam’da Kadın ve Anne Hakkı

İslam leminin Dertleri

Müminin Dünyaya Bakışı

Allah Resulü’nden İstifade Etme

Dünyaya Karşı Boyun Eğmeme

Kur’an Huzur Kaynağıdır

Gökler Ötesine Seyahat (Miraç Hutbesi)

Kurban Bayramı Hutbesi

İlk günlerde taze ve turfanda olarak heyecanla dinlediğimiz o dolgun-olgun sözlü hutbeleri, yazılı olarak düşüne taşına altlarını çize çize ve mümkünse müzakere ile okuyup istifade etmeye bakalım.



