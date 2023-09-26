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Gönül Nağmeleri HUTBELER

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz

26 Eyl 2023 11:10
    • 1988 Martın son günleriydi…  Gazete pikajda çalışan Mustafa ikindi sonrası heyecanla yanıma gelip gördüğü uzun rüyayı anlatmaya başladı…  Sonunda: “O büyük ve dünyaca çok önemli sarayın içindekiler bir sarsıntı sonrasında birer birer merdivenden inip gittiler. Sonra bir Fatiha okuma tufanı  başladı. Aynı eda ve sedâ ile binlerce Fatiha birden okunuyordu. O ortam âdeta çınlıyordu. Ama okunuş ve nağmeler kulaklarıma çok tanıdık geliyordu. Hani Asrın Hatibinin heyecanlı ve gözyaşlı Cuma hutbelerini okuyup mihraba geçince bir Fatiha okuyuşu vardır ya işte öyle… Hepsi de aynı ritim ve aynı âhenkte…”

    Bu mübarek kardeşi, ta İkinci Selim zamanında devletimizin özüne ve köküne cibilli düşmanlar tarafından sıza sıza musallat olan bir illetin günümüz temsilcileri  ‘Namaz kılıyor, tarikatçı…’ diye işinden atıp mağdur etmişlerdi…

    Şimdi o muhteşem Cuma hutbeleri yazıya dökülmüş ve derlenip, “Gönül Nağmeleri  HUTBELER”  ismiyle Süreyya Yayınları tarafından kitap halinde neşredilmiş…
    Ben 1966 martında ilk defa Hisar Camiinde onu dinlerken:  “Sahabeler ki, Kur’an’ın canlı tefsirleri…”  sözü duymuş ve hiç unutmamıştım….
    O harika hutbelerde de şöyle diyordu:
    “Peygambere indirilen Kur’an-ı dinledikleri vakit gözlerinin yaşa dolup taştığını görürsün…”
    Necaşi ağlıyor, gözleri çağlayan gibi…
    Ashab-ı sefine ağlıyor gözleri çağlayan gibi…
    Ömer ağlıyor… İbn-i Ömer ağlıyor…
    Ebu Hureyre ağlıyor…  Gözleri çağlayan gibi…
    Yığın yığın günahın kendilerini zebun ettiği, bellerini kırdığı, boyunlarını büktüğü, kalbî hayatlarını öldürdüğü Müslüman cemaati ne yapıyor acaba?
    Allah bunu bize sorarsa ne diyeceğiz?
    Resulullah sorarsa ne diyeceğiz?
    “Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz?”  derse, ne diyeceğiz?
    (…)
    “Aziz olarak yaşamaya hakkı olanlar, ancak fatihler ve azimli olan ruhlardır.
    Aziz olarak yaşamaya hakkı olanlar, rahatı mevzuunda fedâkârlıkta bulunmasını bilen kimselerdir.
    Rahat terk edilmeden rahata erilemez. Fâni olmadan pek çok yönleriyle bekâya mazhar olunamaz. Bekâ belâdan geçer…  Tükenmek lâzım gelir ki, varlık başlasın. Herşeyin bittiği yerde bitmeyen bir varlık başlar. (…)  Bunu ise ancak belli meselelerde azmi ve ikdamı olan fatih ruhlu, üzerlerindeki uyuşukluğu atan, gözlerini sonsuz ufuklara diken insanlar başaracaktır.”

    İçindekiler bölümüne bakarsak, pek çok şeyi hatırlayacağız inşaallah:
    Allah Yoluna Gönül Verme
    Hayra İştiyak
    Mücadele Ruhu
    Dünya- hiret  Dengesi
    hiret Endişesi 
    Allah Resulü  ve  Aile  Hayatı
    Cihat Aşkı
    Müminin Dayanak Noktaları
    Gönlünü Allah’a Verme
    İslam’da Güç ve  Tevazu Dengesi
    Gayretinizin Karşılığını Göreceksiniz
    Dünyadayken  hireti Kazanmak
    İç Muhasebesi
    En Güzel  Hediye
    İffet  Duygusu
    Huzurlu Aile ve Şuurlu Nesiller
    Hayır Yolunda Yarış
    Tevazu ve Mahviyet
    Rıfk ve Müsamaha
    Rahatı Terk  Etme
    Şehadet Ufku
    İçte Derinleşme
    Hakka Hürmet  ve İstikamet
    Ahlâk-ı  liye 
    Muhammedî Ahlâk
    Müslümanlık Hâl  İledir
    Sırat-ı Müstakim Üzere Yaşamak
    Müminin Haysiyetini Koruma
    Konuşma ve Soru Sorma  dabı
    Kardeşlik Ruhu
    Dinin Karşı Konulamaz Gücü
    Ruhani ve Cismani Temizlik Abdest
    İbadetlerin Fihristi: Namaz
    Huzurlu Bir Toplumun İnşası
    Azim ve Kararlılık
    Yüce Himmetli Olma
    İmanda Sebat
    Kendimizi Bulma
    İffetli Yaşama
    Doğru Yolda Sebat Etme
    Allah’a Teslimiyet ve Tevekkül
    Allah’a Güvenmek
    Sağlam İrade, Sağlam İman
    Allah’a Yönelmek
    İslam’da Kadın  ve  Anne Hakkı
    İslam  leminin Dertleri
    Müminin Dünyaya Bakışı
    Allah Resulü’nden İstifade Etme 
    Dünyaya Karşı Boyun Eğmeme
    Kur’an Huzur Kaynağıdır
    Gökler Ötesine Seyahat (Miraç Hutbesi)
    Kurban  Bayramı Hutbesi
    İlk günlerde taze ve turfanda olarak heyecanla dinlediğimiz o dolgun-olgun sözlü hutbeleri, yazılı olarak düşüne taşına altlarını çize çize ve mümkünse müzakere ile okuyup istifade etmeye bakalım. 

    26 Eyl 2023 11:10
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