Burası nedense bana çok gizemli bir kasaba gibi geliyor.
Burada gerçekten melekler mi yaşıyor yoksa “Melekler Evi” filminde olduğu gibi alakasız bir isim mi?
Evleri, sokakları, caddeleri, insanları diğer şehirlerden, kasabalardan farklı değil. Bir an hayal kırıklığı yaşıyorum. Zaten bu günlerde en çok yaşadığımız şey değil mi?
Çoğu kere kavuşmalar büyük hayal kırıklıkları yaşatabiliyor.
Uzaktan sevmelerse bazan efsaneleşiyor.
Güzel bir rüyadan uyanan çocuk gibi kendimi kötü hissediyorum.
Acaba bir zamanlar buraya Hazreti İsa’nın yeryüzü melekleri olan Havarileri uğramış olabilir mi?
Arabamız tek katlı bir binanın önünde duruyor.
Evin önündeki yolda çocuklar oyun oynuyorlar. Oyuna öylesine kendilerini kaptırmışlar ki bizim geldiğimizi fark etmiyorlar bile.
‘‘İşte, kasabanın masum melekleri bunlar olmalı,’’ diyorum. Belki de sırf bu masum çocuklar için bu kasabaya “Melekler Evi” denmiş olabilir.
Ben bu düşünceler sarmalında iken bir çocuk yere düşüyor.
“Anne!” diye bağırıyor.
Gözlerini korku kaplamış bir kadın görünüyor kapıda.
“Yavruuum!”
O an anlıyorum ki biz melekler evinin tam önündeyiz. ‘‘Bunları yetiştiren anneler de melek olmalı.’’ diyorum.
Hani, her çocuk ana rahminden dünyaya doğru yolculuğa çıkarken Rabb’iyle konuşurmuş;
“Allah’ım! Dünya korkunç bir yermiş. Ben orada ne yapacağım?”
“Korkma! Dünyada seni bir melek karşılayacak.”
“İyi de, ben meleğimi nasıl tanıyacağım?”
“O seni tanır.”
“Peki benim meleğimin adı ne?”
“Adının ne olduğunun bir önemi yok. Sen sadece ‘anne’ de, yeter.”
İçeri girdiğimizde pek de büyük olmayan bir salonda kadın ve erkeklerden oluşan bir grup karşılıyor bizi.
Bembeyaz bulutların arkasından gülümseyen melekler gibi “Hoşgeldiniz!” diyorlar.
Yüzlerinde, dokunduğu her bir şeyi gurbet renkleri ile giydiren vedasız ayrılıkların zarif ve zengin hissiliği var.
Hanımların maharetli ve bereketli elleriyle yapıp getirdikleri ev yemekleri, pastalar, tatlılar masalardaki yerlerini almışlar.
Hepsi yurdumun lezzetleri, hepsi memleket kokuyor.
Meğer, o gün bir çocuğun yaş günüymüş.
John Steinbeck'in Gazap Üzümleri’nde dediği gibi ‘‘Gurbet böyle bir şey işte. Bir evde doğum olduğu zaman bütün evlerde doğum olmuş gibi herkes seviniyor, bir cenaze olduğu zaman da bütün evlerden cenaze çıkmış gibi herkes üzülüyor.’’
Acıları ve sevinçleri ortak kılıyor gurbet.
Melekler evinde huzur kaplıyor içimizi.
‘‘Bu kasabada bütün evler mi böyle yoksa sadece burası mı?’’ diye düşünürken içlerinden biri;
“Biz buralara çok uzak diyarlardan geldik.” diyor.
“Organize bir kötülükten kaçarak geldik. Yurdumuzu, yuvamızı bırakarak geldik. Bir orman yangınından kaçar gibi geldik. Yaşlı anne babamızı, doğup büyüdüğümüz toprakları bırakarak geldik. Azgın nehirleri geçerek, ‘Gelmeyin, sizi istemiyoruz!’ diye haykıran tel örgüleri aşarak, çamurlarda survivor yarışmacıları gibi bata-çıka geldik.