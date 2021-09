First Lady'leri Test Etme Zamanı!

“Şuyuu vukuundan beter!” tabiri işte tam bu durumlar için! Cıvıl cıvıl bir dedikodu bazen önündeki bütün engelleri aşıp gündemin yörüngesini değiştirecek potansiyele ulaşabiliyor. Cumhurbaşkanlığı aday isimleri arasına, Eski Cumhurbaşkanı'nın Kıymetli Eşleri, Eski First Lady de dahil olması bütün kombinasyonları değiştirebilir. Son bir kaç yılda böylesine yoğun ve difüzyon oranı kulis dedikodusu duyulmadı. Diyabet tatlandırıcıları gibi tek tableti Akdeniz Havzası'nın tadına tesir edebilir.







First Lady geleneğimiz, lider eşlerine meslektaş yetiştirecek demokratik olgunluğu hiç yakalayamadı. “Aman canım, kocalarından çektiğimiz yetmezmiş gibi bir de hanımları ile uğraşmayalım!” tepkilerini anlayışla karşılamanın yanında, demokrasinin bir de 'Hanım Eli' değmiş versiyonuna kapı aralanması taraftarıyım. Alman Başbakanı Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve eğer tebessümüne biraz sempati katabilseydi Hillary Clinton Başkanlık konusunda erkekleri cebinden çıkaracak beceriye sahipler. ABD Başkan Yardımcısı, Kamala Harris'i de unutmayalım. O, eşini First Gentleman'liğe yükselten bir First Lady. Aykırı düşünceleri ile bilinen, belgesel yapımcısı Michael Moore, 2016 yılında Trump'ı durdurabilecek tek başkan adayının, Eski Başkan Obama'nın eşi, First Lady Michelle Obama olduğunu söylemişti.





Fıkra bu ya! Bill Clinton Başkanlık günlerinin birinde, Hillary'ye, bayan trafik polisini göstererek “Eğer benimle evli olmasaydın, ancak böyle bir polis olabilirdin!” der. Gel zaman git zaman, bir başka şehir turunda bu sefer Hillary, Başkan Bill'e benzin istasyonunda benzin basan orta yaşlı adamı işaret ederek “Şu adamı görüyor musun? Ben olmasaydım, şimdi o adamın yerinde sen benzin basıyor olacaktın!” diyerek, rövanşını alır. Hillary akıllı ve gözü pek bir kadın. Bazılarına göre 2016 seçimlerindeki rakibi Trump'tan daha maço ve elini tetiğe götürdüğünde tetiğe basmaktan tereddüt etmeyecek kadar da gözü kara.





Yazarınızın gündem ile alakalı konserve ya da dondurulmuş malzemeden daha çok şeytanın gizlendiği detayları kovaladığını bilirsiniz. Bir kaç yıl önce, Türk Siyasetinde First Lady'lerin aday olabilme potansiyellerinin heba edildiğini yazmıştım.(1) Siyasi tarihimizde en az eşleri kadar meşhur Nazmiye ve Rahşan Hanımlar gibi First Lady fenomenlerimiz olduğu dikkatimize takılmamış. İhmal ettiğimiz bu tecrübe, kim bilir belki de şu an işimize yarayabilir. Bir önceki Cumhurbaşkanımız'ın kıymetli eşleri aday olursa, Türk siyasetini yeni ve orijinal bir tecrübe ile tanıştırmakla kalmayacak, bu arada eşinin kötü sicillini de bir nebze olsun tamir imkanı bulacak. İşi profesyonelce düşününce ne kadar kazançlı olacağımızı siz tahmin edin!





Cumhurbaşkanlığı makamının el değiştirdiği günlerde, o gün için başkanlık süresi biten Eski Cumhurbaşkanı olmadık tahkir, tezyif ve aşağılanma ile karşı karşıya kalmıştı. Emekli Cumhurbaşkanlığı'na hürmeten kendisine tayin edilen konaktan kapı dışarı edilmesi bu aşağılanmanın en hafifi idi. Her zaman olduğu gibi, Eski Cumhurbaşkanı'nın ağzından duruma uygun dik ve asil bir duruş gelmedi. Kendisini müdafaa etmeleri için başkalarının gözüne bakmak zorunda kaldı. Tam bu anda First Lady'nin, yıllarca birikmiş öfke ile “İntifada şimdi başlıyor!” şeklinde topa girmesi, başıbozuk takımını epey afallatmıştı. Aslında o kıvılcım önemli bir işaret taşıydı. Böyle bir ümide kapılan sadece biz değilmişiz! Baksanıza, cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından kaht-ı rical ve elle tutulur bir adam sıkıntısına düşen ve biraz kafası çalışanlar First Lady'yi düşünmüşler. İsabet olmuş!





Ayrıca, adaylık için seçilen parti de önemli. Türk Siyasi Tecrübesi'nde bir türlü doğru adres ve liderleri bulamayan milliyetçi-muhafazakar eğilim hala bir çıkış yolu bulmaktan aciz. Koltuk Değneği Milliyetçi yapı, mafya ve organize-suç oluşumları içinde bütün kimliğini yitirmiş durumda. Televizyon dizilerini bütünüyle tesiri altına alan şehir magandası tiplerin köpürttükleri muhafazakar-milliyetçi anlayış, sadece hapishane kaçkınları için bir şey ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde, AB ülkelerinden bazıları 'Ülkücü' oluşumların terör listesine alınabileceğini duyurdu. Eski First Lady, içinden geldiği İslami Düşünce'nin oyları ile birlikte çaresizlik içindeki milliyetçi seçmenin de favori adayı olma şansına sahip.





Eski Cumhurbaşkanı'nın fikir babası gibi davranan meşhur yazarın, First Lady'nin adaylığını duymamış olması neredeyse imkansız. O da, Eski Cumhurbaşkanı'nın, eşi karşısında hiç şansı olmadığını en az bizim kadar biliyor. Hanımefendi'nin adaylık söylentileri karşısında tek kelime etmemesi aile içi siyasi çekişmelere uzak kalmak istemesinden olabilir.





Kulislerde dolaşan dedikodulara göre, İktidar ve Saray da yeni bir aday telaşına düşmüş. Şu an ki First Lady'nin aday olma imkanı yok. Çünkü o da aynen eşi gibi cumhurbaşkanı olma şartlarından biri olan üniversite diploması formalitesine takılabilir.





Gelişmiş ABD Demokrasisi Clinton Ailesi'ne iki başkanlığa geçit vermedi. Başkanlığı büyük bir skandal ile sarsılan Bill Clinton, her şeye rağmen ülke tarihinin en başarılı başkanlarından biri sayılıyor. Bununla birlikte, First Lady Hillary'nin Beyaz Saray'a giden yoldaki en büyük bariyerin, Başkan'ı Yüce Divan'a götüren skandal olduğu söyleniyor. Zavallı Hillary, kötü bir talihsizlik eseri, benzin istasyonundaki orta yaşlı benzin pompacının Bill Clinton olabileceği ihtimalini ispatlayamadı.





Eski First Lady'i, adaylık yarışına girmeden önce valizindeki fazlalıklardan kurtulmak zorunda. Her şeyden önce Eski Cumhurbaşkanı'nın karakter özelliklerinden olan pısırıklık, korkaklık ve sağlamcılık semptomlarından uzak kalmalı. Dahası, eşinin akıl hocası sayılan o eski, döküntü siyaset teorisyenini kendinden uzak tutmak için şimdiden mahkeme kararı çıkartsa fena olmaz.





Şimdiye kadar, Eski Hanımefendi'den adaylığının söz konusu olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yıllar öncesinin “İntifada şimdi başlıyor!” öfkesi hala devam ediyorsa, şimdi bunu test etmenin tam zamanı. Ayrıca, Kayseri Hal'indeki Manav Abdullah Efendi ile hasbelkader Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden şahsın aynı olup olmadığını cidden merak ediyoruz!





Kadir Gürcan