Pyschosomatic harita okumaları!

“Düşmandan alalım eski yerleri!” Mehterine tempo tutan sadece bizim Saray ve Saraylılar değilmiş. İmparatorluk döneminin geçtiğimiz yüzyıl ile sona erdiğini ya da eski versiyonu ile tükendiğini anlamakta ayak direten hatırı sayılır bir kitle hala mecvut. Sırtlarını parlak imparatorluk günlerine dayayanlarda bu hastalık biraz derin pyshosomatic izler taşıyor. Kelimenin yabancı olduğuna bakmayın, yaygın belirtilerini makyajlı ekran yüzlerinde hergün görüyorsunuz.











Halen milenyumun ikinci çeyreğinde yaşayıp ütopik olarak bir asır önceye düşmekte ne ola ki? Bu durum gelişmişliği ıskalayan üçüncü dünya ülkelerinin vaziyetlerinden daha feci. Ötekiler bir asır önceye dönelim istiyor, berikiler mevcut hallerinden kurtulmanın yollarını arıyor. Her ikisi de aynı çizgide patinaj yapıp lastik yakıyorlar.









Putin'in ayak işleri için kullandığı Dmitry Medvedev, patronunun bir kaç hafta önce Tucker Carlson'a uzun uzun izah ettiği yanlış çizilmiş haritaya gönülden inananlar arasında. “Ukrayna Rusya sınırları içinde. Bunda şaşılacak ne var?” demez mi? Minareyi çalan kılıfına uydurur da bu kadarı biraz fazla değil mi? Kırk milyonluk bir ülke ve 1991'den bu yana bağımsızlık mücadelesi veren ülke insanlarından bahsediyoruz. 1989 yılında Sovyet Rusya'nın dağılması Putin için “Yüzyıl'ın geo-politik trajedi!” hicranı olsa da bağımsızlığını kazanan ülkeler hallerinden gayet memnunlar. Putin ve Medvedev'in koca ülkeyi oldu-bittiye getireceklerine inanmış olmaları gerçekten ilginç.









Ukrayna Krizi iki yılı geride bıraktı. “Birkaç haftaya kalmaz biter!” tahminleri şimdi “Önü açık, yıllarca sürebilir!” endişelerine dönüştü. Putin'in özelde NATO genelde bütün dünyayı içine alan nükleer savaş tehdidi Ukrayna hezimetinden sonra ne kadar ciddiye alınır zaman gösterecek. Ancak Carlson görüşmesi de dahil Kremlin'in ölesiye PR yatırımı yaptığı dikkatlerden kaçmıyor. İki yıl Ukrayna önünde bekleyen Putin'in bütün dünya ile savaşı göze alması pek inandırıcı değil. Rusya'nın kesin zafer ümidi ile girdiği lokal savaşlardan sürüne sürüne geri püskürtüldüğü malum.









Son iki hafta içinde Putin-Rusya konulu haberlerin, Kremlin'in propaganda kanalı Russia Today (RT)'in dezenformasyonu, bilgi kirliliği, açıkçası yalan haber furyası olduğu anlaşıldı. Yapılan haberlerden Ukrayna'nın adrese teslim paket haline geldiği izlenimi oluştu desek, abartmış olmayız. Putinseverlerin çiğneyip durduğu “Batı zayıflıyor! Amerika yıkılmanın eşiğinde! Ukrayna yoruldu. Rusya'nın gücü!” haberleri RT'nin günlük haberlerde, ekrandan akıttığı altyazılar. Realite ve gerçeklerden çok beklenti ve temennilere göre kurgulanmış bir algı operasyonu.









Ukrayna Savunma Sekreteri Oleksii Danilov yukarıda paylaştığımız bilgi kirliliğinin ülkesi hakkında yanlış kanaatler uyardığına dikkat çekiyor. Danilov, Ukrayna'nın çözüm için bütün seçeneklere açık olmakla birlikte, “Meseleyi anlamamakta ısrar edenlerin, şu noktayı kavramaları gerekiyor; başta çocuklar olmak üzere masum Ukrayna halkını katleden Rus Savaş suçluları bugün ya da yarın adalet önünde hesap vermeden, Kremlin'in seviyesiz takımı ile yakın vadede bir anlaşma görünmüyor!” düşüncesinde.









Savaşın bitmesini Ukrayna'nın taviz vermesine bağlayan sözümona yazarlar, saha kenarından taktik vermeye bayılıyor. Trump'ın basitliği içinde “Ukrayna'yı Putin'e verin savaş bitsin!” akıldaneliğine pirim veren işgüzar takımı az değil. Ukrayna halkı kendi özgürlükleri için savaşı göze alıyorlarsa, bırakalım kendi kaderlerini kendileri belirlesinler. Size ne oluyor ki?









Danilov, Medvedev'in “Ukrayna, Rusya'nın parçası!” iddiasını da “Biz Ukraynalılar, topraklarımızı kimse ile paylaşmayız. Bu kararlılığımızı sorgulayanları o topraklara gömmekten çekinmeyiz!” şeklinde karşılık vererek boş geçmemiş.









Putin'in komuta kademesi bekleneni aşan ve hesap edilmeyen kayıplardan ders almak yerine, hadiseyi Kremlin'den gizlemenin yollarını arıyorlarmş. Ukrayna'nın sürpriz direnişi, Kremlin için onur meselesi haline geldi. Putin'in incinen onuru için Rus askerleri ölmeye ve Ukrayna'da defnedilmeye devam edecekler.









İmparatorluk dönemi haritalarına bakıp iç geçiren otokratik liderler, ülkelerini yalnızlığa, ülke insanlarını da sefalete düşürdüklerini farketmeyecek kadar realiteden uzaklaşmış görünüyorlar. Rusya'nın devlet destekli propaganda bülteni RT de eğer, Rus komutanlar gibi gerçekleri değil de Putin'in duymak istediği şeyleri haberleştiriyorsa Danilov ve arkadaşları daha çok mezar kazacaklar demektir.









Kremlin'in ikilisi Putin-Medvedev ve bölgedeki diğer imparatorluk tutkunları fersude haritalar üzerinde hayaller kurarken Danilov'un bahsettiği ihtimali de dikkate alsalar pek fena olmaz. Yirminci yüzyılın başları imparatorluklara mezar oldu, milenyumun ikinci yarısı da “Düşmandan alalım eski yerleri!” eşliğinde, modern-imparatorluk budalalarına mezar olabilir. Hani, fena da olmaz!











