Chiara Lubich ve Focolare Hareketi

Chiara Lubich (1920-2008) İtalya'da doğdu. Uluslararası üne sahip bir dini lider ve yazar olan Lubich, Dinin Gelişimi için Templeton Ödülü ve UNESCO Barış Ödülü'ne layık görülmüştür. Onlarca dilde otuzdan fazla kitap yayınladı ve bir milyondan fazla kopya sattı. Focolare Hareketi'ni kurmuş ve 14 Mart 2008'deki ölümüne kadar başkanlığını yürütmüştür. Chiara ve onun İncil temelli ruhaniliği milyonlara ilham vermiştir. Focolare Hareketi ekümenik ve dinler arası diyalog alanında etkili çalışmalar gerçekleştirmektedir. Dünya barışı ve farklı kültürden, dinden insanların birbirlerini anlamaları için hayatını adamıştır. Bu yönüyle Hizmet Hareketi ve Fethullah Gülen'in düşünce ve aksiyon dünyasına oldukça paralel olduğu görülecektir.



Fikirleri ve faaliyetlerinin dayandığı temel ilkeler şöyle sıralanabilir:

1. Birlik ve Evrensel Kardeşlik: Lubich'in merkezi vizyonu, din, ırk veya geçmişe bakılmaksızın tüm insanlar arasında birliği teşvik etmekti. Herkesin birbirini kardeş olarak görmesini içeren bir dünya idealine inanıyordu.

2. Ruh Kardeşliği: İncil'in sevgi ve birlik çağrısına dayanan bir metafiziği vurguladı ve insanları "komşunu kendin gibi sev" ilkesini yaşamaya teşvik etti.

3. Diyalog ve Ekümenizm: Lubich, farklı Hristiyan mezhepleri arasında, diğer inançlardan ve dindar olmayan insanlarla diyalogu teşvik ederek karşılıklı anlayış ve saygı inşa etmeye çalıştı.

4. Sosyal Aktivizim: Lubich Liderliğindeki Focolare Hareketi, yoksullar için girişimler, sosyal adaletin teşviki ve kooperatif ekonomik girişimlerin geliştirilmesi gibi çeşitli sosyal projelere katıldı.

5. Eğitim ve Kültür: Birlik vizyonunu yaymak ve Focolare Hareketi'nin değerlerinde insanları eğitmek için okullar, kültür merkezleri ve yayınevleri kurdu.

Lubich'in çalışmaları uluslararası tanınma kazandı ve barış ve dinler arası diyalog konusundaki katkıları için birçok ödül aldı. Focolare Hareketi, onun birlik ve evrensel sevgi mirasını teşvik etmeye devam ederek dünya çapında etkinliğini sürdürmektedir.

Temel Felsefesi

Focolare Hareketi kendi temel anlayışını şöyle tanımlıyor: Her biri kendi inancının ve vicdanının ilkelerini sadakatle takip ederken hareketin amacına ve ruhuna bağlı kalır. Hareketin merkezinde, yoksulluk, iffet ve sadakat yeminleriyle yaşamlarını Tanrı'ya adayan ve İtalyanca "ocak" kelimesinden gelen "focolares" adı verilen evlerde yaşayan kadın ve erkeklerden oluşan küçük topluluklar yer almaktadır. Evli kişiler de ailelerinin içinde kalarak ve evliliğe olan bağlılıklarına sadık kalarak bu toplulukların üyeleridir. Onlar da bu idealler etrafında aynı seçimini yapar ve dünyaya birlik, kardeşlik getirmek için yaşamlarını adarlar.

Dini inancı olmayanlara da kucak açtı

1978 yılında Chiara, belirli bir inanca sahip olmayan, ancak vicdanlarının sesini dinleyen ve insanlığın büyük ortak değerlerini yaşamaya ve yaymaya kendini adamış kişilerle diyalog için Focolare merkezini açtı. Dini inancı olanlar ve sadece dünyada evrensel kardeşlik için çalışmak isteyenleri bir araya getirdi. İnsanlık ailesinin birliğini yeniden oluşturmak için aynı arzuyu paylaşan kişilerden gruplar oluşturuldu. 1992'deki ilk kongreleri vesilesiyle Chiara onlara şunları söyledi: "Sizler Focolare Hareketinin önemli bir parçasısınız çünkü desteklediğiniz dayanışma ve adalet değerleri bu Hareketin amacı olan birlik projesine katkıda bulunmaktadır.”

Sevme Sanatı

Bu görev kolay değildir; sürekli günlük eğitim gerektirir ve Chiara Lubich'in bunu bir "sanat" olarak tanımlamasının nedeni de budur. Sevme sanatı herkese önerilmektedir. Hıristiyanlara, farklı inançlardan kadın ve erkeklere ve hatta belirli bir dini inancı olmayan insanlara bile önerilir..Bu sevgi dolu yeni bakış açısına sahip olmak, bireylerin ve tüm dünyanın kalplerini değiştirebilecek barışçıl bir devrime yol açan ilk adımdır.

Dolayısıyla bugün ihtiyaç duyulan şey kardeşliktir. Ama bunu nasıl geliştirebiliriz? "



Chiara Lubich

Barış İçin Birlikte Yaşama Platformu” isimli yazıma bakılabilir.