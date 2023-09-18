Samanyolu Haber /Gündem / 18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüler /18 Eylül 2023 07:51

18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Mahallesi'nde, B.A. (33) ile Baran Çatalbaşoğlu (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, bıçakla Çatalbaşoğlu'nu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darp sonucu yaralanan B.A. ise İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Ege Üniversitesi Hastanesine sevk ediler B.A, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
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