2014'ten bu yana Türkiye'yi...





Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Independent Türkçe'ye verdiği mülakatta dikkati çeken sözler sarf etti.







Perinçek, "Sizin fikriniz mi iktidarda siz mi iktidardasınız? Kendinizi iktidar ortağı olarak görüyor musunuz?" sorusunu cevap verdi.





"2014'TEN BERİ ERDOĞAN YÖNETMİYOR!"





Kısmen iktidarın yönlendiricisi ve ortağı olduklarını belirten Perinçek, "Bütün Amerikan basını böyle yazıyor, Alman basını böyle yazıyor." diye konuştu.







"Cumhur İttifakı’nın gayri resmi üyesi diyebilir miyiz Vatan Partisi’ne?" sorusu üzerine Perinçek, "2014 yılından bu yana Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetmiyor. Türkiye, Tayyip Erdoğan’ı yönetiyor." dedi.





Perinçek, Türkiye'den neyi kast ettiğini ise şöyle aktardı: "Ordu, polis, sanayici, işçi, çiftçi, Vatan Partisi, esnaf…"





SARAY'DA 30 AĞUSTOS RESEPSİYONU: Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve eşi Şule Perinçek'in AKP lideri Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile samimi sohbetleri objektiflere böyle aksetmişti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu kareyi "Erdoğan-Perinçek arasındaki gizli ittifakın tescili" diye yorumlamıştı.

İTİRAF: SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA BİR SINIRA GELİNDİ





Perinçek, AKP'nin yargı paketinde kanun hükmünde kararname (KHK) mağdurlarına yönelik af hazırlığını da temas etti.





"Türkiye onları kazanmalı." diyen Perinçek, "Biz vatandaşlarımızı hapislerde çürütmeyip dönüştürmeliyiz. Vatan Partisi de F.t. ile ilgili soruşturma ve kovuşturmaların bir sınıra geldiğini görüyor. Artık ideolojik dönüştürme ve Türkiye’ye kazandırma ön planla olmalı. KHK’lılarla ilgili de çalışmalarım var. Başarılı da oluyor."











PERİNÇEK: "TARİKATLAR TEMİZLENECEK" DEDİM, BAKIN TEMİZLENİYOR!





"Tarikatlar konusunda ne yapılmalı?" sorusuna da verdiği cevap Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avının kimler tarafından yürütüldüğünü bir kere daha tescil etti.

Perinçek o soruya şu cevabı verdi: "13 Mart 2014 günü Silivri’den çıktığımda ‘Kınından çıkmış kılıç gibiyiz’ demiştim. ‘Türkiye’de cemaatler, tarikatlar temizlenecek’ dedim. Bakın temizleniyor. En tehlikeli cemaat temizlendi. Türkiye’de gericilik her zaman emperyalizmin kontrolünde olmuştur. Emperyalizmle iş birliği yapmayan bir gericilik bugün Türkiye’ye tehdit oluşturmaz."



